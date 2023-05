La C.-B. se prépare pour la 1ère vague de chaleur de la saison ; augmentation des incendies de forêt, risques d’inondation

La Colombie-Britannique est dans un « bien meilleur endroit » pour se préparer aux conditions de chaleur extrême après le dôme de chaleur meurtrier de 2021 – mais on peut encore faire plus – déclare un directeur scientifique du BC Center for Disease Control.

Bien qu’il ne soit pas prévu que ce week-end soit un dôme de chaleur, des bulletins météorologiques spéciaux ont été émis pour la majeure partie de la province pour « un temps anormalement chaud », à partir du vendredi 12 mai et s’étendant jusqu’à mardi dans les régions côtières et mercredi à l’intérieur.

«En tant que personne qui étudie les impacts de la chaleur accablante en Colombie-Britannique depuis de nombreuses années maintenant, nous sommes dans une bien meilleure situation qu’à l’été 2021», a expliqué Sarah Henderson, des services de santé environnementale du BCCDC.

Elle a mentionné le système d’alerte de la province et le guide de préparation à la chaleur extrême.

« Sommes-nous exactement là où je voudrais que nous soyons et où d’autres dans la province voudraient que nous soyons ? Non, mais nous poussons rapidement dans cette direction.

Henderson a reconnu que la préparation, la planification et les politiques prennent du temps, mais la province « travaille pour arriver à un endroit encore meilleur ».

Interrogé sur ce que la province et les résidents devraient faire d’autre pour rester en sécurité, Henderson a déclaré qu’il est préférable de rester à l’intérieur là où il fait frais.

Pendant ce temps, elle a déclaré qu’il y avait beaucoup de travail à faire « maintenant et dans le futur » pour réduire ce risque de surchauffe intérieure.

Les températures diurnes devraient atteindre 10 °C à 15 °C de plus que la moyenne saisonnière, et le météorologue de préparation aux alertes d’Environnement Canada, Armel Castellan, a déclaré que certaines régions pourraient voir des températures de 18 °C au-dessus des maximums saisonniers.

Cependant, Castellan a déclaré qu’il ne serait pas considéré comme un dôme chauffant comme en juin 2021.

Les dômes de chaleur sont caractérisés par une haute pression persistante qui peut piéger la chaleur autour d’une zone pendant de longues périodes, et Castellan a noté que d’un point de vue météorologique, les nuits du début à la mi-mai sont encore plus longues, permettant aux températures nocturnes de « récupérer » et cool.

« Il va encore faire très chaud. »

La chaleur devrait accélérer la fonte des neiges à des altitudes plus élevées, entraînant un risque accru d’inondation. Le River Forecast Center surveille les modèles et les conditions météorologiques.

Parmi les principales zones de préoccupation, mentionnons le fleuve Fraser, de Prince George au canyon du Fraser, les montagnes Cariboo, North Thompson, South Thompson, Shuswap, Similkameen, Kootenay et Skeena.

Il y a actuellement 45 incendies actifs dans la province, en date de jeudi. Trois d’entre eux sont des incendies de forêt notables dans la région de Prince George.

BC Wildfire Service dit qu’il accorde une «attention particulière» à la région du nord-est. Il y a eu 151 incendies de forêt déclenchés depuis le 1er avril, ce qui est considéré comme normal par rapport à la moyenne sur 20 ans.

Neal McLoughlin, surintendant des services prédictifs, a déclaré que la Colombie-Britannique connaissant des conditions plus chaudes dans les prochains jours, les gens peuvent peut-être s’attendre à ce que davantage d’interdictions et d’interdictions soient mises en place.

« C’est réaliser que toute activité pourrait provoquer un incendie. »

Système d’alerte de chaleur prêt à être utilisé

Le gouvernement provincial a lancé le BC Heat Alert and Response System en juin 2022. Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré aux journalistes jeudi que la Colombie-Britannique pourrait voir des «alertes de chaleur moins urgentes» émises dans certaines communautés ce week-end.

La province cherchera à utiliser trois types d’avertissements cette saison, si nécessaire : un bulletin météorologique spécial, un avertissement de chaleur ou une urgence de chaleur extrême.

Les responsables s’attendent à ce que les deux dernières alertes ne soient pas activées ce week-end.

En ce qui concerne la réponse aux urgences médicales causées par la chaleur, Dix a noté que la province a ajouté 77 ambulances terrestres aux équipes de répartition en Colombie-Britannique et que les responsables provinciaux travaillent avec les municipalités pour aider les gens à se rafraîchir.

Dix a exhorté les Colombiens britanniques à élaborer un plan pour eux-mêmes et pour les autres.

« Nous vivons à une époque de changement climatique et nous allons voir des conditions météorologiques plus extrêmes. »

