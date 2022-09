Par Rochelle Baker, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Deux ans après s’être engagé à adopter une nouvelle approche en matière de gestion des forêts anciennes, le gouvernement de la Colombie-Britannique ne réussit pas à atteindre son objectif, selon les groupes environnementaux.

La province a promis de donner suite à 14 recommandations d’un examen stratégique indépendant sur les forêts anciennes afin de protéger les écosystèmes de grands arbres les plus à risque tout en transformant la foresterie sur une période de trois ans.

Mais le gouvernement néo-démocrate continue de prendre du retard sur ses engagements les plus urgents et les plus importants et n’a pas terminé la plupart des recommandations tout au long du calendrier indiqué, un bulletin publié par le Wilderness Committee, le Sierra Club BC, Stand.earth et Ancient Forest. suggère Alliance.

Bien que le gouvernement ait annoncé un certain nombre de reports d’exploitation forestière ancienne, la coupe à blanc des forêts anciennes se poursuit sur le terrain, a déclaré Torrance Coste, directeur de campagne national pour le Wilderness Committee.

En avril, la province a annoncé des reports dans un peu plus d’un million d’hectares sur les 2,6 millions d’hectares identifiés comme des forêts anciennes à risque prioritaires par le comité consultatif technique sur les forêts anciennes.

Mais plus de 55 000 hectares des reports proposés de vieilles forêts sont menacés par des plans forestiers précédemment approuvés, certaines zones étant déjà rasées ou risquant immédiatement d’être coupées à blanc, selon l’imagerie satellite d’une récente analyse Stand.earth qui a été vérifié sur le terrain, a déclaré Coste.

Il est presque impossible d’évaluer s’il y aura des reports dans les zones prévues pour l’exploitation forestière, car la province ne partage pas de détails ou de cartes sur les forêts anciennes protégées ou menacées, a-t-il déclaré.

“Ce sont d’énormes questions auxquelles les nerds de la vieillesse comme nous n’ont pas les réponses, et encore moins le grand public”, a déclaré Coste.

“Et l’une des principales recommandations de l’examen stratégique était d’améliorer l’information du public et la transparence pour améliorer la confiance du public.”

La province n’a pas non plus réussi à proposer un plan d’action détaillé – avec des délais – qui reflète les progrès réalisés par rapport aux recommandations de l’examen des forêts anciennes, a déclaré Coste.

« Au cours des six derniers mois, le gouvernement est pratiquement resté silencieux », a-t-il dit, notant que tandis que le NPD a publié un document d’intentions sur la modernisation de la foresterie l’été dernier, rien de plus concret n’a émergé depuis.

Le calendrier initial décrit dans l’examen stratégique suggérait que 10 des 14 recommandations auraient été mises en œuvre, avec des progrès solides réalisés sur celles qui restent, indique le bulletin.

La province a également déclaré qu’elle n’arrêterait pas l’exploitation forestière dans des zones données sans l’accord des Premières nations et des communautés concernées, a ajouté Coste.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a consacré 185 millions de dollars sur trois ans dans le budget de 2022 pour soutenir les travailleurs forestiers et les Premières Nations touchés par toute nouvelle restriction sur l’exploitation forestière ancienne.

Mais ce montant n’est pas suffisant pour permettre aux communautés rurales fortement tributaires des revenus forestiers d’avoir un véritable choix pour différer l’exploitation forestière ancienne sur leurs territoires, a déclaré la coalition environnementale.

La Colombie-Britannique devrait fournir 300 millions de dollars en financement de conservation aux Premières Nations pour faire face aux impacts des reports d’exploitation forestière à court terme et pour poursuivre des mesures de protection à long terme, a déclaré TJ Watt de l’Ancient Forest Alliance.

« Sans ce financement, dont la province doit être pleinement consciente qu’il est essentiel à la réussite de ces efforts, les progrès resteront au point mort et des forêts anciennes irremplaçables continueront de s’effondrer.

Rochelle Baker / Initiative de journalisme local / Observatrice nationale du Canada

Changement climatiqueforesterie