La C.-B. lance un nouveau modèle de paiement pour les médecins de famille en 2023

Le gouvernement de la Colombie-Britannique inaugure un nouveau modèle de paiement pour les médecins de famille en février.

Les responsables provinciaux de la santé ont annoncé la nouvelle lundi matin, affirmant que les médecins pourront se retirer du système actuel de rémunération à l’acte au cours de la nouvelle année. Dans ce système, les médecins sont payés en fonction du nombre de patients qu’ils voient par jour.

Le nouveau modèle tiendra compte de facteurs tels que le temps qu’un médecin passe avec un patient, la complexité de ses besoins, le nombre de patients qu’un médecin voit quotidiennement, ainsi que le nombre total de patients qu’un médecin prend en charge dans son cabinet et leurs frais administratifs.

La plupart des médecins de famille en Colombie-Britannique sont actuellement payés environ 30 $ par visite de patient, qu’ils traitent un rhume ou un problème de santé chronique complexe.

En septembre, le ministre de la Santé Adrian Dix a reconnu que la Colombie-Britannique traversait une crise sanitaire depuis au moins le début de la pandémie de COVID-19.

Le nombre de personnes sans médecin de famille dans la province est passé d’environ 340 000 en 2003 à 908 000 en 2017 et devrait être plus élevé cette année, a-t-il déclaré.

Depuis qu’il est devenu ministre de la Santé en 2017, a déclaré Dix, 38 000 nouveaux employés ont été ajoutés au système de santé en Colombie-Britannique.

Augmentation de salaire des médecins

S’adressant à la presse et au public lundi, Dix a déclaré que le nouveau modèle de paiement rendra plus attrayant pour les médecins d’entrer en médecine familiale et de conserver les médecins existants. Il a dit que cela donnera aux médecins de famille la flexibilité et l’autonomie nécessaires pour créer le type de pratique qui leur convient.

“Nous faisons de la médecine familiale la priorité qu’elle devrait être”, a déclaré Dix.

Les médecins de famille obtiendront une augmentation importante en vertu du nouveau modèle de rémunération.

Le gouvernement provincial affirme qu’un médecin de famille à temps plein recevra environ 385 000 $ par an, contre 250 000 $ actuellement, dans le cadre de la nouvelle période de trois ans. Accord-cadre des médecins conclu avec Doctors of BC la semaine dernière.

En plus des augmentations de salaire, le gouvernement indique dans un communiqué que les fonds couvriront également les disparités de revenus et de nouvelles primes horaires pour les services après les heures normales de travail.

La déclaration indique que l’entente prévoit une rémunération plus équitable pour le travail des médecins de famille et reconnaît mieux leur valeur dans la prestation de soins primaires complets aux patients.

Les médecins de famille à service complet sont ceux qui travaillent dans les communautés pour fournir des services de soins primaires continus à leurs patients.

Le président de Doctors of BC, Ramneek Dosanjh, appuie la nouvelle entente-cadre, qui doit encore être ratifiée par les médecins. (Radio-Canada)

Le Dr Ramneek Dosanjh, président de Doctors of BC, a salué le nouvel accord lundi – le qualifiant de meilleur au pays et de «changement sismique» pour le mieux en Colombie-Britannique

L’objectif n’est pas seulement de stabiliser la pratique familiale, mais de la rendre durable et gratifiante, a déclaré Dosanjh dans le communiqué.

“Tout le monde mérite un médecin de famille, et cette nouvelle option est une étape majeure vers la réalisation de cet objectif”, a-t-il déclaré.

La nouvelle entente-cadre, qui a été élaborée entre Doctors of BC, la province et BC Family Doctors, doit encore être ratifiée par les médecins.

En novembre 2021, un rapport publié dans le Canadian Family Physician Journal a révélé que les médecins de famille prometteurs choisissent davantage le travail en milieu hospitalier et la pratique spécialisée plutôt que la médecine familiale – en partie parce qu’ils s’inquiètent des conséquences des frais de la Colombie-Britannique. modèle de service.