Des pays du monde entier se sont manifestés pour aider l’Inde avec des fournitures médicales telles que de l’oxygène, des ventilateurs, des médicaments et plus encore en cette période de crise alors que les cas de Covid-19 augmentaient. L’Amérique, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Arabie saoudite se sont engagés à apporter leur aide pour les approvisionnements alors que le pays se bat contre une deuxième vague difficile de coronavirus. Au milieu de tout cela, le monument et le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, s’est éclairé aux trois couleurs du drapeau indien en solidarité avec le pays.

Le bâtiment a également diffusé un message «Stay Strong India» dimanche soir.

«Alors que l’Inde mène la guerre horrible contre le COVID19, son ami des EAU envoie ses meilleurs vœux. Burj Khalifa à Dubaï s’illumine en (Tricolor) pour montrer son soutien », a publié l’ambassade d’Inde aux Emirats Arabes Unis sur Twitter avec une vidéo du Burj Khalifa.

Les internautes se sont tournés vers Twitter pour apprécier le message de soutien des EAU: découvrez quelques réactions.

Les représentants indiens dans les cercles diplomatiques ont eu des pourparlers avec leurs homologues des Émirats arabes unis et de Dubaï, ainsi que les États-Unis et le Royaume-Uni, et les pays alliés ont lancé le processus d’envoi d’aide à l’Inde au milieu de la crise du Covid-19. Les EAU ont informé de l’envoi d’un énorme lot de concentrateurs d’oxygène, tandis que l’Arabie saoudite envoie des générateurs d’oxygène.

Le Burj Khalifa s’est souvent allumé dans le passé pour exprimer son soutien ou pour marquer des événements majeurs à travers le monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici