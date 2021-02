Si vous êtes né et avez grandi au Royaume-Uni ou en Irlande, mais que vous êtes maintenant basé à Bruxelles, faire votre épicerie au supermarché familial Stonemanor est comme un voyage dans le passé. De la crème pâtissière au sirop d’érable, il vous transporte directement à la table de votre cuisine.

Ainsi, lorsque Stonemanor s’est rendu sur Facebook la semaine dernière pour dire à ses clients qu’ils devaient fermer leurs portes pendant quelques jours en raison de rayons vides, la nouvelle a provoqué un tollé parmi les expatriés britanniques à Bruxelles ainsi que les Belges qui avaient appris à aimer leurs produits depuis. le magasin a été fondé en 1982.

Normalement, à cette période de l’année, les étagères débordaient d’oeufs de Pâques, mais depuis la fin de l’accord transitoire UE-Royaume-Uni en décembre, faire entrer des marchandises en Belgique s’est compliqué.

«Il existe 250 catégories de produits différentes qui nécessiteront 250 types de documents différents qui devront être soumis à la douane», explique le gérant du magasin Ryan Pearce à Euronews devant une pile d’étagères vides. Le magasin, qui propose de tout, des fèves au lard aux lits britanniques, est plein de réfrigérateurs vides, même si la plus grande attraction pour les habitués est normalement les produits réfrigérés comme le lait, le beurre et le fromage.

Un soutien est à portée de main sous la forme de webinaires organisés par la Chambre de commerce britannique à Bruxelles mais pour Ryan Pearce, dont le grand-père a fondé le magasin il y a des décennies, il est trop peu trop tard. Il s’est déjà tourné vers l’Irlande pour obtenir de l’aide. Sinon, il ne peut pas se permettre de garder sa boutique ouverte et dotée de personnel.

«L’Irlande fait partie de l’UE, nous pouvons donc nous approvisionner à partir de là sans avoir de frontière rigide et il n’y a pas de paperasse pour les exportations douanières, déclare Pearce. Lundi, nous avons reçu des saucisses irlandaises et du bacon – notre première livraison d’un boucher en Irlande, ajoute-t-il.

Et peut-être pas le dernier. L’expert polonais du commerce, le Dr Anna Jerzewska, qui conseille le gouvernement britannique sur le commerce, affirme que les choses deviendront plus faciles avec le temps pour des entreprises comme Stonemanor, mais les contrôles et donc les coûts sont là pour rester. Selon elle, les chaînes d’approvisionnement pourraient changer pour que les coûts ne soient pas pris en charge par les consommateurs.

« Si vous êtes un client ou une entreprise de l’UE et que vous avez l’habitude d’acheter des produits au Royaume-Uni et que tout à coup, cela entraîne des formalités administratives supplémentaires et des coûts supplémentaires et vous voyez que vous pouvez acheter le même produit à un prix dans un autre État membre de l’UE. . Une fois que vous avez fait ce changement et que vous commencez à acheter ailleurs, il est peu probable que vous retourniez acheter au Royaume-Uni à un moment donné dans le futur », dit-elle à Euronews via un zoom.

L’Irlande est heureuse de relever le défi. Et culturellement, leurs produits sont très similaires à ceux du Royaume-Uni. Shane Hamill de l’Irish Food Board se prépare à ce genre d’opportunité depuis des années, même si le vote a eu lieu en juin 2016.

S’adressant à Euronews, Hamill déclare qu’il s’agit d’une opportunité à long terme pour l’Irlande.

« Ce que nous nous attendons à voir maintenant au cours des prochains mois, c’est une présence accrue de la nourriture et des boissons irlandaises sur les étagères européennes. Il est temps de briller, après le Brexit. »