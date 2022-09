La Bureau County Genealogical Society a dû annuler sa réunion de juillet en raison de Covid, mais se réunira désormais à 19 heures le 22 septembre à la bibliothèque du 629 S. Main St. à Princeton.

Hal Adkins de La Moille fera une présentation visuelle intitulée “Old Photographs, Give them a New Life”.

La présentation comprendra des exemples de photographies avant et après restauration. Les personnes présentes peuvent apporter des photos pour savoir ce qui peut être fait pour les restaurer.

Adkins a obtenu son premier «vrai» appareil photo en 1971 et a commencé à offrir ses compétences photographiques à la région l’année suivante. Même avant d’ouvrir son studio, Hal Adkins Photo, en juin 1978, il aidait les clients à partager leurs vieilles photographies avec un travail de copie photo, aidé par une chambre noire en noir et blanc dans son sous-sol.

Avec l’avancement de la photographie numérique, la capacité d’améliorer le processus de copie et de restauration a été améliorée et est devenue un service souvent utilisé et populaire de son entreprise.

Adkins est également l’auteur du livre d’humour “Hal Adkins Aint’s Normal” en 2011 et du roman récemment publié “A Week and a Day”, qui est principalement un mystère qui comprend également des éléments de romance, d’action, d’histoire et une touche de science-fiction. /fantaisie.

Cette réunion est ouverte au public. Pour toute question, contactez BCGS au 815-879-3133 durant les heures régulières de 10 h à 15 h les lundi, mardi, jeudi, vendredi ou le premier samedi du mois.