La Bundesliga revient avec des clubs visant l’hégémonie du Bayern

Les fans de football allemand attendent le retour de la Bundesliga vendredi soir. Le RB Leipzig accueille le Bayern Munich pour clôturer un dur entracte d’échec international de l’Allemagne.

L’Allemagne et l’Europe ont connu un hiver doux record, mais il y avait juste assez de neige pour que le capitaine national Manuel Neuer se casse la jambe en skiant. L’accident du gardien de but du Bayern ne rivalisait qu’avec le feuilleton de la famille Reyna et de l’USMNT pour pimenter une lente mi-saison hors du terrain. Les températures du réveillon du Nouvel An en Allemagne atteignaient 68 degrés. Pourtant, le marché des transferts n’a pas exactement surchauffé.

On peut dire qu’il y a deux titres réservés dans le football allemand. Bayern, à qui Gladbach s’adresse enfin en tant qu’adjoint de Neuer. Et « les autres », pour qui ce week-end rappelle un exercice d’équilibre d’une décennie entre la valeur du divertissement, l’intégrité sportive et les deuxièmes meilleurs résultats prudents.

Quelles sont les équipes à surveiller au retour de la Bundesliga ?

Après le lever de rideau à Leipzig, le match du week-end pourrait être à Wolfsburg. À l’automne, l’équipe de Robert Kovac a mis du temps à se gélifier, mais leur forme d’avant la Coupe du monde n’était que deuxième derrière le Bayern. Samedi, Wolfsburg accueillera l’entraîneur de la saison jusqu’à présent, Christian Streich. Son conte de fées de Fribourg a été le clou de la Bundesliga d’avant Noël.

En deuxième place, Fribourg a surpris les plus gros dépensiers de la ligue. Tout comme le promu Werder Brême. Le Werder Brême, neuvième du classement, visite Cologne. Union Berlin, autre bonne histoire, accueille Hoffenheim. ‘Est-ce qu’ils peuvent continuer?’ est la question.

‘Peuvent-ils l’intensifier?’ est la question pour les autres participants de la Ligue des champions du Bayern : l’Eintracht Francfort (quatrième), le RB Leipzig (troisième) et le Borussia Dortmund (sixième). Dortmund a surtout besoin de s’affirmer. Chacun de ces trois clubs assume le statut d’outsider en huitièmes de finale contre Naples, Man City et Chelsea, respectivement. Le Bayern relance le match final de 2020 contre le PSG le 14 février, peut-être des outsiders de leur propre chef.

Le Bayer Leverkusen (douzième) sous Xabi Alonso a également besoin d’être élevé dans son premier rôle de direction. Après avoir raté la phase de groupes de la Ligue des champions et remporté seulement trois matchs de Bundesliga au cours des trois premiers mois d’une campagne désastreuse, Alonso a rejoint Leverkusen début octobre. Il a attendu un mois pour une victoire mais s’est apaisé avec trois de suite avant la trêve hivernale.

La mauvaise forme de Leverkusen (ainsi que la blessure à long terme de Florian Wirtz) signifie que leur dernier lot de talents liés à la Premier League a volé sous le radar cette saison. Ces joueurs talentueux incluent Wirtz, Piero Hincapié, Moussa Diaby et un Callum Hudson-Odoi rajeuni.

La mesure du succès d’Alonso peut être par laquelle les clubs viennent enchérir pour son jeune talent.

Pouvoir d’achat et privilège exorbitant

Les normes de transfert signifient la place de la Bundesliga dans la hiérarchie du football mondial. Kevin Schade et Georginio Rutter sont ses derniers jeunes exportations. En supposant que son prêt soit rendu permanent, Schade renonce probablement au football européen la saison prochaine pour jouer au football de milieu de table en Angleterre. Rutter a coûté plus de 30 millions de dollars à son club de Premier League et pourrait se battre contre la relégation de Jesse Marsch dans quelques mois en tant que .

Le pouvoir d’achat inférieur de la Bundesliga frappe le plus durement l’imagination du public avec le Borussia Dortmund, le sous-performant préféré de tous. Dortmund se résigne à perdre Jude Bellingham cet été. Et bien que le directeur sportif Sebastian Kehl ait lancé un “ultimatum” de contrat à Youssoufa Moukoko, le pouvoir de négociation appartient au joueur de 18 ans dont le contrat expire en juin.

Bien sûr, un club ne doit pas accepter de perdre ses meilleurs joueurs dans des climats plus riches : le Bayern Munich. Il y a un privilège exorbitant à être numéro un pendant dix ans. Le Bayern a les dépenses et le pouvoir d’attraction nécessaires pour élaborer des plans de succession viables pour les postes clés. Et ils ne sont pas vulnérables à volonté aux actifs de sélection de cerises de la Premier League.

Ces hypothèses ont donné une valeur ajoutée à l’hospitalisation de Manuel Neuer dans un cycle de nouvelles hivernal lent. Pour une fois, le reste de la ligue a apprécié la vue du Bayern se précipitant contre le temps pour occuper un poste clé.

Neuer a 36 ans, et bien qu’il soit impossible de prédire la qualité de son rétablissement, il s’attend à revenir cet été et n’est pas encore proche de la retraite. Au final, les astres semblent s’être alignés juste à temps.

Le Borussia Mönchengladbach a aligné Jonas Omlin de Montpellier. Cela a permis à Sommer – depuis un certain temps maintenant – de passer à autre chose, sachant que dans six mois, il sera le meilleur gardien remplaçant du football mondial.

La fenêtre de transfert reste ouverte jusqu’à fin janvier, il reste donc encore du temps pour quelques cadeaux de Noël retardés. Jusque-là, nous allons profiter du temps, oublier la Coupe du monde et passer une bonne année en Bundesliga.

PHOTO : IMAGO / Motivio