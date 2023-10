La Bundesliga prévoit de lancer l’application VAR pour que les fans puissent suivre

La Bundesliga propose une application pour que les supporters, à domicile et dans les stades, puissent être plus en phase avec les décisions du VAR au fur et à mesure qu’elles se produisent. Même si l’application sortira en 2024, les phases de planification et de mise en œuvre sont en cours. L’ancien arbitre de Bundesliga, Jochen Drees, souhaite que les fans évitent la confusion que ressentent les fans lorsque les responsables du VAR prennent des décisions.

« L’étalon-or devrait simplement être que les visiteurs du stade et les téléspectateurs voient les mêmes images dans les situations VAR », a déclaré Drees, selon Botteur. « Le supporter dans les tribunes doit être au même niveau que le téléspectateur. »

Actuellement, les stades du monde entier disent simplement qu’une révision du VAR est en cours. Souvent, les supporters sur le terrain et à domicile n’ont aucune idée du jeu en cours de révision. La Bundesliga doit déterminer comment les fans peuvent accéder à ces rediffusions.

« Il s’agit entre autres d’exploiter les droits. Et le système doit fonctionner parfaitement dans le stade », a déclaré Drees. « Si les visiteurs du stade se contentaient de regarder leur smartphone, cela ne serait pas productif. »

Drees a identifié à la fois des problèmes juridiques et quelle plate-forme conviendrait le mieux pour permettre aux fans de consulter les critiques du VAR. En tout cas, la Bundesliga souhaite plus de transparence. La Premier League et la Serie A ont toutes deux lancé des émissions d’après-match qui se penchent sur les discussions et la communication controversées du VAR.

L’application VAR apportera de la clarté aux fans de Bundesliga

Une connexion en direct pour les fans peut leur permettre de comprendre ce qui se passe. Cependant, des inquiétudes immédiates surviennent concernant les connexions. Des groupes de personnes rejoignant un réseau à proximité pourraient rendre la connexion lente et, par conséquent, inefficace. Les panneaux vidéo dans les stades offrent au moins la possibilité de voir les images des critiques. Les matchs universitaires et de la NFL aux États-Unis font cela pour les fans lors des matchs.

Le service sortira en 2024 et pourrait être révolutionnaire dans la manière dont la communication VAR sera rendue publique dans le monde du football.

PHOTO : IMAGO / Beaux Sports