FRANCFORT, Allemagne: l’Allemagne ne s’attend pas à ce que les fans soient autorisés à revenir dans les matches de Bundesliga avant la saison prochaine.

Les matchs de toutes les grandes ligues européennes de football doivent être joués dans des stades vides en raison de la deuxième vague de cas de coronavirus conduisant à un resserrement des restrictions pandémiques à travers le continent.

Christian Seifert, PDG des deux meilleures ligues masculines d’Allemagne, a déclaré qu’il supposait que la politique ne changerait pas avant la fin de la saison.

Dans tous les cas (d’un retour de ventilateur), pas en nombre significatif. Si nous avions exclu dès le départ les jeux sans fans comme certains l’ont exigé, le système se serait effondré, a déclaré Seifert dans des commentaires publiés dimanche par le journal Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Et personne à (la ligue) ou dans les clubs ne veut non plus avoir des matchs sans supporters. Cependant, nous les avons toujours car ils sont la seule option autorisée pour héberger des jeux, et nous les aurons probablement jusqu’à la fin de la saison.

L’Allemagne a commencé la saison 2020-2021 avec un essai de six semaines en septembre et octobre d’un nombre limité de supporters autorisés aux jeux, jusqu’à 20% de la capacité du stade en fonction du nombre de cas de coronavirus locaux. Le procès faisait partie d’un vaste accord entre l’État allemand et des politiciens fédéraux et n’a pas été prolongé après la montée en flèche du nombre de cas de virus à travers le pays.

Le dernier grand pays du football à ramener des fans était l’Angleterre, qui a autorisé un petit nombre de supporters à certains matchs le mois dernier dans un système qui a été fermé des semaines plus tard alors que le pays entrait dans un nouveau verrouillage.

L’accent est désormais mis sur la fin de la saison, a déclaré vendredi le directeur général de la Premier League, Richard Masters, au diffuseur Sky. Nous ne savons pas quand les fans seront autorisés à revenir. C’est difficile à deviner.

De toute évidence, nous étions extrêmement optimistes que d’ici le début de la saison prochaine, le programme de vaccination aura rendu ce pays à un certain sens de la normalité et que nous pourrons avoir des fans de retour dès le début de la saison prochaine.

Des matchs en Italie, en Espagne et en France se jouent également sans spectateurs.

