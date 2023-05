La Bundesliga n’a pas de chance de briser la domination du Bayern

Cet épisode du podcast World Soccer Talk, intitulé La Bundesliga n’a pas de chance de briser la domination du Bayernest présenté par Sling.

La dernière fois qu’un club de Bundesliga autre que le Bayern Munich a remporté le titre, c’était lorsque GolTV avait les droits de diffusion des matchs aux États-Unis. Pendant que FOX Sports et ESPN + avaient les droits sur la Bundesliga, le Bayern Munich a gagné chaque saison. Et avec le Borussia Dortmund qui est si proche de la gagner, mais qui échoue, la Bundesliga continue d’avoir peu de chance pour briser la domination du Bayern.

Dans le dernier épisode de World Soccer Talk Podcast, nous en discutons ainsi que de la bataille de relégation en Premier League (et en Allemagne), ainsi que des matchs éliminatoires de la Ligue de football, ainsi que des courses pour l’Europe en Italie, et ce que le fil conducteur est entre toutes ces histoires.

Dans d’autres sujets, nous mentionnons le manque de bruit de foule sur les émissions ESPN +, l’histoire de Cendrillon de Luton Town promu en Premier League, la chute de Leeds United et comment les joueurs ont apparemment abandonné, le pragmatisme de Sean Dyche à Everton en tant que Des caramels grattés encore une fois, et bien plus encore.

La Bundesliga n’a pas de chance

Écoutez cet épisode ci-dessous:

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag. Christopher Harris et Kartik Krishnaiyer animent l’émission.

Envoyez vos questions, commentaires et réactions par e-mail à [email protected], via Twitter (@worldsoccertalk) ou Facebook. Nous les lirons à l’antenne dans le prochain épisode. Ou appelez notre ligne de messagerie vocale et laissez un message au 561-247-4625.