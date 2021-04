La Bundesliga devrait se terminer le 23 mai. Illustration photo par Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Les clubs de Bundesliga passeront en quarantaine obligatoire pour les deux derniers tours de la saison à titre préventif contre tout report de match supplémentaire en raison du COVID-19.

La Ligue allemande de football (DFL) a confirmé les mesures jeudi. Les nouveaux protocoles prévoient que les joueurs et le personnel des 18 clubs de Bundesliga voient leurs mouvements limités à partir du 2 mai, puis placés dans des camps d’entraînement fermés à partir du 12 mai.

Le LDF a décidé d’introduire ce processus en deux étapes afin d’éviter tout changement de match ou de planification du chaos après que Hertha Berlin ait été contraint de reporter trois de ses matchs en raison d’une épidémie de COVID-19 au club. Les deux étapes signifient qu’à partir du 2 mai – pour la 32e journée – les joueurs et le personnel ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour l’entraînement et les matchs. Et puis à partir du 12 mai, ils se déplaceront dans des bulles d’entraînement bio-sécurisées, basées loin de chez eux, et ne voyageront que pour les matchs.

Avec une marge de manœuvre limitée pour que la saison se prolonge au-delà de la date de fin du 23 mai en raison du report du championnat d’Europe, le LDF espère que ces mesures strictes permettront à la ligue de respecter son calendrier initialement prévu.

Les changements ont été apportés à la suite des recommandations du groupe de travail sur les opérations de match spécial, qui a guidé la Bundesliga à travers le chaos causé par le COVID-19. La Bundesliga a été la première des grandes ligues européennes à revenir après la suspension du football en mars dernier, et leur gestion des matchs et leurs protocoles ont été utilisés comme modèle pour les autres ligues pour reprendre leurs matchs.

Mais avec l’affaire Hertha Berlin fraîche à l’esprit – ils ont été placés en quarantaine de 14 jours après quatre cas positifs au club – le DFL a agi pour protéger le point final de ses deux premières divisions, avec Bundesliga 2 également. l’adoption de ces mesures.

Du 12 au 22 mai 23, les particuliers, tels que les médecins d’équipe, ne pourront sortir de la bulle bio-sécurisée que «dans des cas exceptionnels en raison de devoirs professionnels particuliers». Cela signifie effectivement que les 18 équipes de Bundesliga seront bloquées pendant 11 jours alors que la ligue se jouera jusqu’à sa finale.

« Le but des » camps d’entraînement de quarantaine « est de fournir des garanties supplémentaires pour l’organisation des matches, en particulier au vu de la pression temporelle causée par l’UEFA Euros, qui suit la saison régulière », lit-on dans le communiqué du DFL. « Il est de la responsabilité des clubs de s’assurer que les joueurs, les entraîneurs et le personnel d’entraînement n’entrent en contact que les uns avec les autres pendant la période indiquée. Toutes les exigences du concept médical et d’hygiène restent inchangées.

<< Si des individus tels que des médecins d'équipe doivent quitter temporairement le << camp d'entraînement à la quarantaine >> dans des cas exceptionnels en raison de tâches professionnelles particulières, ils ne peuvent revenir dans le groupe de personnes que s’ils prennent des mesures de protection supplémentaires, y compris un test rapide d’antigène négatif immédiatement avant de revenir. «

Le Bayern Munich compte 10 points d’avance en tête de la Bundesliga avec quatre matches à jouer, tandis que la relégation de Schalke en Bundesliga 2. a été confirmée.