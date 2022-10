La Bundesliga lance un nouvel outil de recherche de bars aux États-Unis

La Deutsch Football League a publié un “outil de recherche de bars de Bundesliga” pour aider les fans américains à trouver des matchs dans des lieux locaux. Le service permet d’accéder aux bars qui diffusent chaque semaine les matchs de l’élite allemande. Les utilisateurs peuvent accéder à l’outil sur le site Web ou l’application de la Bundesliga.

À l’heure actuelle, les fans peuvent choisir parmi 32 villes. Chaque ville affiche un menu déroulant avec des bars spécifiques qui diffusent ces matchs de Bundesliga. En outre, le site Web affiche également les horaires de la Bundesliga aux utilisateurs. En même temps, il affiche les informations sur les chaînes et les services de streaming.

La nouvelle du ” Bundesliga Bar Finder ” n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment pour les fans. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, les deux clubs les plus populaires d’Allemagne, s’affrontent samedi à 12h30 (HE).

Peer Naubert, directeur marketing de la Bundesliga International, s’est réjoui de l’annonce. “Semaine après semaine, nous voyons la passion des fans de Bundesliga en Allemagne, aux États-Unis et dans le monde entier”, a déclaré Naubert.

Localisateur de bar Bundesliga

“Regarder le football avec ses amis et sa famille est au cœur du mantra de la Bundesliga – Football As It’s Meant To Be – et travailler avec ESPN pour lancer le” Bundesliga Bar Finder “permet aux supporters américains de partager ces moments inoubliables, tous les hauts et les bas, approfondissant le lien avec leurs clubs préférés avec leur famille de Bundesliga.

La Bundesliga est actuellement l’une des ligues de football les plus populaires aux États-Unis. Bien que la Premier League soit clairement l’une des préférées des fans ici aux États-Unis, des études récentes montrent que les fans de sport américains soutiennent toujours beaucoup la Bundesliga.

Malgré la croissance du marché de la ligue allemande, les officiels tentent d’accélérer cette croissance depuis un certain temps. En fait, la ligue est en pourparlers pour vendre ses droits médiatiques mondiaux afin de stimuler l’intérêt. La Bundesliga génère actuellement moins de 265 millions de dollars par saison. La Premier League, en revanche, rapporte environ 2 milliards de dollars par an.

PHOTO : IMAGO / FC Bayern München