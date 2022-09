La Ligue nationale de football (NFL) et la Bundesliga allemande (DFL) ont annoncé jeudi un accord qui verra deux des opérations sportives les plus réussies au monde collaborer pour aider à développer leurs activités sur leurs marchés respectifs.

Après avoir partagé de manière informelle leur expertise dans divers domaines depuis le début de la pandémie de COVID-19, la NFL et le DFL ont déclaré qu’ils renforceraient leur collaboration dans la production, la diffusion et la programmation, l’innovation numérique et le marketing.

La NFL disputera son premier match de saison régulière en Allemagne à l’Allianz Arena de Munich le 13 novembre avec Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay affrontant les Seahawks de Seattle.

L’Allemagne accueillera un match de saison régulière de la NFL au cours de chacune des quatre prochaines années, en alternance entre Munich et Francfort.

“Notre premier match de saison régulière en Allemagne cet automne offre également l’occasion de travailler avec certaines des ligues sportives les plus performantes du monde et d’apprendre de celles-ci”, a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué.

“La Bundesliga a longtemps été considérée comme la première ligue d’Allemagne et l’une des meilleures d’Europe.

“Nous sommes impatients de collaborer avec le LDF dans un processus qui, selon nous, sera mutuellement bénéfique.”

La Bundesliga a également courtisé le marché américain en ouvrant un bureau à New York en 2018 et de nombreuses équipes de la ligue font une tournée nord-américaine hors saison.

“Le DFL a toujours travaillé ouvertement et en coopération avec des ligues et des organisations du monde entier pour promouvoir le développement du sport dans le monde”, a déclaré la directrice générale du DFL, Donata Hopfen.

“Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos collègues de la NFL sur une variété de questions et d’acquérir de nouvelles connaissances, en particulier en ce qui concerne le sport aux États-Unis”

