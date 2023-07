La Bundesliga connaît une demande de billets sans précédent dans l’histoire

L’amour et l’engagement éternels de l’Allemagne pour le beau jeu sont pleinement visibles en Bundesliga. Depuis sa création en 1963, il est devenu l’un des tournois de football les plus prestigieux au monde.

En plus de ses joueurs vedettes, de ses jeunes joueurs prometteurs et de son coaching innovant, la Bundesliga est célèbre pour ses foules électriques. Les raisons en sont le faible coût des billets et la prédominance des terrasses debout, qui favorisent toutes deux une base de fans diversifiée et accueillante.

La Bundesliga à un niveau record de demande de billets

La Bundesliga et la deuxième division continuent d’attirer des nombres records. Ces clubs comptent certaines des communautés de fans les plus dévouées dans tous les sports. C’était clair la saison dernière. Le LDF a signalé un nombre record de ventes de billets. Au cours de la saison 2022/23, les clubs allemands ont vendu 19 755 465 billets.

Il s’agissait d’une augmentation de près de 4% par rapport au précédent record établi lors de la saison 2016-17 (19 049 362). Les statistiques ont toujours été dérivées du nombre total de billets distribués, qui comprend à la fois les entrées gratuites et payantes.

Même la Bundesliga 2 en forte demande de billets

Pour la première fois depuis l’épidémie de COVID-19, les 612 matchs des deux ligues principales se sont déroulés sans limitation de spectateurs lors de la saison 2022-23. La première division a vendu un total de 12 976 427 billets. Cela équivaut à une moyenne de 42 407 personnes assistant à chaque match.

Cela est comparable à la moyenne de 42 738 vendus lors de la dernière saison avant l’épidémie (2018-2019). Cela signifie qu’en 2022-23, la Bundesliga continuera à vendre plus de billets en moyenne que toute autre ligue européenne.

Les ventes de billets pour les matchs de 2. Bundesliga ont considérablement augmenté par rapport à la période pré-COVID. Les fans ont également établi un record de fréquentation en deuxième division. La ligue a vendu 6 779 038 billets, soit une moyenne de 22 154 par match. Cela représente une croissance d’environ 17% par rapport à la saison précédente.

PHOTO: IMAGO / Images d’action