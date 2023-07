La Bundesliga annonce le calendrier complet 2023/24

Si le calendrier de la saison de Bundesliga 2023/24 est aussi proche que le précédent, ce devrait être une campagne passionnante. Le Bayern Munich avait besoin d’héroïsmes en fin de match lors de la dernière journée de la saison pour décrocher un onzième titre consécutif. De plus, les Bavarois avaient besoin du Borussia Dortmund pour perdre des points contre Mayence lors de la dernière journée, ce qu’il a fait.

Ce fut un drame jusqu’à la toute fin. À bien des égards, cela a rendu la saison encore plus agréable pour les neutres. Même si le Bayern Munich a étendu son monopole en Allemagne, plusieurs grands scénarios ont émergé. De plus, ceux-ci sont reportés à la campagne 2023/24.

Le principal sera la tentative de Dortmund de détrôner le Bayern Munich. Les pertes de Jude Bellingham, Raphael Guerreiro et Mahmoud Dahoud en feront un défi. Les transferts gratuits loin de ces deux derniers ne font que rendre les choses plus difficiles. Cependant, le club allemand a vendu Bellingham pour plus de 100 millions de dollars, ce qui aidera à attirer de nouveaux joueurs.

Le RB Leipzig est toujours à la recherche du succès. La saison dernière, Die Roten Bullen a remporté la Coupe d’Allemagne pour la deuxième saison consécutive. Les quatre premiers terminent toute la saison du club dans l’élite, mais cela signifierait que le seul endroit potentiel où aller est la première place. Mais c’est la ligue du Bayern Munich pour une raison.

Une équipe comme l’Union Berlin, qui s’est qualifiée pour la Ligue des champions la saison dernière, peut-elle réaliser une saison forte et surprenante ? Fribourg a été proche du top quatre à plusieurs reprises, tout comme l’Eintracht Francfort ou le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Il y a beaucoup à considérer en Bundesliga.

Vous pouvez découvrir comment regarder chaque match en utilisant le programme TV de la Bundesliga. La couverture est principalement disponible via ESPN +, et d’autres jeux sélectionnés, à savoir les affrontements Dortmund-Bayern, peuvent être sur ESPN ou ABC.

Calendrier de la saison de Bundesliga pour 2023/24

Le programme complet est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Bundesliga.