La Bundesliga ajoute deux nouvelles statistiques à diffuser, application

La Deutsche Football League, avec Amazon Web Services, a annoncé deux nouvelles statistiques de match pour les prochains matchs de Bundesliga. Les statistiques rejoignent le portefeuille Bundesliga Match Facts de la ligue. Cela donne aux téléspectateurs un aperçu incroyable dans un domaine de jeu spécialisé.

Introduit en 2020, Bundesliga Match Facts fournit des statistiques innovantes à une vitesse essentiellement en temps réel. Le logiciel collecte 3,6 millions de points de données et les analyse simultanément. Ces chiffres incluent les buts attendus, l’efficacité des tirs, la position moyenne, l’alerte de vitesse, les zones d’attaque, le joueur le plus pressé, le profil de passe, la menace sur coup de pied arrêté et la compétence.

Maintenant, la Bundesliga introduit la gestion de la pression et la probabilité de victoire dans ses deux nouvelles statistiques qui sont introduites sont la gestion de la pression et la probabilité de victoire.

Les deux nouvelles statistiques en jeu de la Bundesliga

La gestion de la pression suit chaque joueur sur le terrain et détermine qui gère le mieux la pression.

Jouer sous pression est un attribut clé qui peut faire ou défaire un match entier. Le logiciel mesure prédit ce chiffre en utilisant le taux d’échappement. Le taux d’évasion suit la fréquence à laquelle un joueur peut sortir de situations à haute pression. Cela peut être dribbler, trouver un coéquipier, tirer ou faire une faute.

La probabilité de victoire tente de prédire quelle équipe gagnera le match. La mesure peut prendre en compte des swings notables à chaque instant de chaque partie. Des facteurs tels que le score et le temps restant dans le jeu sont évidemment les principaux composants de la probabilité. Cette statistique utilisera également d’autres faits de match de Bundesliga susmentionnés pour déterminer le taux de victoire.

Ces analyses de données innovantes permettent aux fans de mieux comprendre le déroulement exact de chaque match. En plus de prédire les résultats, ils peuvent également permettre une meilleure compréhension de la stratégie de chaque équipe et des performances de chaque joueur spécifique.

La gestion de la pression et la probabilité de victoire seront introduites vendredi. Le Bayern Munich accueille le Bayer Leverkusen à 2 h 30 (HE) sur ESPN +. Il y aura alors six matchs samedi et deux dimanche. ESPN + diffuse actuellement tous les matchs de Bundesliga aux États-Unis.

PHOTO : LDF sur YouTube