La Bundesliga accueille les meilleurs du Japon. Vont-ils mettre fin au Mondial de l’Allemagne ?

Le Japon a été impliqué dans deux surprises lors de cette Coupe du monde jusqu’à présent. Ils ont d’abord renversé l’Allemagne, battant les quadruples vainqueurs de la Coupe du monde 2-1, avant de perdre 1-0 contre le Costa Rica, ce qui les place dans une véritable situation difficile lorsqu’il s’agit de sortir du groupe E. Le Samurai Blue doit trouver un moyen de marquer au moins un point contre l’Espagne lors de leur finale de phase de groupes jeudi pour avoir une chance réaliste d’atteindre les huitièmes de finale pour la quatrième fois de leur histoire.

Alors que le Japon entre dans le jeu en tant que outsider clair, il y a de l’espoir qu’un autre bouleversement est dans le domaine des possibilités grâce à une colonne vertébrale de joueurs techniques et à indice d’octane élevé qui gagnent tous leur argent en Allemagne.

Sur les 23 joueurs de champ sélectionnés par l’entraîneur national Hajime Moriyasu, huit jouent en Bundesliga allemande et un en 2. Bundesliga. “La [Japanese (JFA) and German (DFB) FAs] ont été proches pendant de nombreuses décennies, remontant à 1960, lorsque le Japon s’est entraîné en Allemagne en vue des Jeux olympiques, et que Dettmar Cramer a été nommé par la JFA en tant que conseiller technique”, a déclaré Dan Orlowitz, un journaliste basé à Tokyo, à ESPN.

Yasuhiko Okudera est devenu le premier Japonais à apparaître en Bundesliga après avoir signé avec le FC Cologne en 1977, bien que sa décision d’aller en Allemagne de l’Ouest ait été rejetée chez lui. “Il a été qualifié de” traître à la nation “”, explique Tatsuro Suzuki, traducteur et entraîneur basé à Berlin. “A l’époque, il était interdit d’aller à l’étranger.” Cela a changé quelques années plus tard, lorsqu’une vague de joueurs japonais dirigée par Shinji Kagawa et Makoto Hasebe est arrivée en Bundesliga dans les années 2010.

“Je pense que les clubs de Bundesliga voient les joueurs japonais comme des travailleurs acharnés qui jouent pour l’équipe et n’ont pas d’ego, ce qui correspond à la dynamique là-bas”, a déclaré Orlowitz.

Alors que les équipes allemandes sont bien connectées au Japon de nos jours et sont capables de mettre la main sur des talents émergents, tous les joueurs japonais apparaissant en Bundesliga ne venaient pas directement du Japon. Le groupe de huit de l’équipe de la Coupe du monde peut être divisé en trois parties : Ko Itakura, Takuma Asano, Ritsu Doan et Wataru Endo ont été signés par des clubs en Angleterre, en Belgique ou aux Pays-Bas, mais aucun n’a pu s’y établir et a dû partir. ailleurs, ou ont montré leur talent et ont été signés par des clubs allemands plus tard.

Daichi Kamada, Hiroki Ito et Ao Tanaka sont passés directement du Japon à l’Allemagne, tandis que Maya Yoshida a joué huit ans en Premier League et trois en Serie A avant de signer un contrat avec Schalke 04 cet été.

Kamada est peut-être le plus grand nom du football japonais en ce moment, ayant fait partie de la campagne victorieuse de l’Eintracht Francfort en Ligue Europa en 2021-22. Dans les mois qui ont précédé la Coupe du monde, Kamada a impressionné par son instinct d’attaque et ses talents de finisseur, marquant 12 buts en 22 matchs. Naturellement, il a été lié à plusieurs clubs potentiels s’il choisit de quitter la Bundesliga, bien que Francfort aimerait garder le milieu de terrain car ils savent à quel point ils peuvent compter sur lui pour réaliser de bonnes performances constantes.

Ce que Kamada est au milieu de terrain offensif du Japon, Endo l’est à son milieu de terrain défensif. Le joueur de 29 ans du VfB Stuttgart est largement considéré comme l’un des n ° 6 les plus dominants de la Bundesliga, combinant un jeu de position intelligent et une intensité défensive implacable. En un sens, Endo est le successeur de Hasebe, qui, à 38 ans, est passé à un rôle d’ancien homme d’État à Francfort. À son apogée, Hasebe était un général de terrain similaire à ce qu’Endo personnifie aujourd’hui.

Maya Yoshida et Daichi Kamada, tous deux basés en Bundesliga, ont joué un rôle central dans la victoire du Japon en phase de groupes contre l’Allemagne la semaine dernière. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Alors que Kamada et Endo ont réalisé une grande partie de leur potentiel ces dernières années, d’autres joueurs japonais n’ont toujours pas atteint leur plafond. Un exemple est Itakura.

L’hybride défenseur-milieu de terrain a été repéré par Manchester City en 2018, mais n’a jamais joué une minute pour les Sky Blues après avoir signé avec eux. Au lieu de cela, il a été prêté à Groningen et plus tard à Schalke, où il a aidé le club à être promu en Bundesliga. Comme Schalke n’était pas en mesure de payer les frais requis pour un transfert permanent, le Borussia Mönchengladbach est intervenu et a récupéré Itakura pour remplacer l’international allemand Matthias Ginter. Itakura a l’intelligence tactique pour jouer dans une ligne arrière et contrôler les attaquants grâce au jeu positionnel et au timing. Il lui a fallu du temps pour s’installer après avoir quitté le Japon, mais la Bundesliga semble parfaite pour le joueur de 25 ans.

La même chose peut être dite à propos de Doan, qui a également eu de bonnes performances pour Groningen au cours de deux saisons en Eredivisie, mais a vraiment eu son passage à l’âge adulte lorsqu’il a été prêté à Arminia Bielefeld en 2020-21. L’ailier agile a considérablement augmenté son stock au point que le SC Freiburg était déterminé à le signer définitivement du PSV Eindhoven un an plus tard.

Groupe E généraliste O ré L GD STP 1 – Espagne 2 1 1 0 +7 4 2 – Japon 2 1 0 1 0 3 3 – Costa Rica 2 1 0 1 -6 3 4 – Allemagne 2 0 1 1 -1 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

“L’Allemagne est le pays d’Europe où les Japonais ont généralement plus de facilité à s’entendre”, déclare Suzuki. “Des structures stables, relativement sûres, de nombreuses filiales japonaises. Beaucoup de gens en Allemagne comprennent l’anglais. Par rapport à il y a 20 ans, vous pouvez trouver beaucoup plus facilement de la nourriture japonaise authentique. Les restaurants et les marchés asiatiques se répandent dans tout le pays, et vous pouvez manger comme on le fait au Japon. Pour de nombreux Japonais, la nourriture joue un rôle crucial dans leur niveau de vie.

Alors que l’entreprise d’un milliard de dollars qu’est le football exige que les joueurs fonctionnent simplement, il existe ces facteurs souples qui peuvent avoir un impact sur les performances des footballeurs professionnels autant que sur les autres. Ce n’est pas un hasard si les Pays-Bas et la Belgique, deux des pays voisins de l’Allemagne, ont également été des destinations prometteuses.

La Bundesliga bénéficie de la présence de joueurs japonais, car ils contribuent par leur style de jeu à l’attractivité de la ligue tout en ouvrant les portes du marché de l’Asie de l’Est. En retour, les joueurs bénéficient du succès qu’ils ont dans des clubs très suivis tels que Schalke, Stuttgart et Francfort. L’entraîneur national Moriyasu a évoqué le fait que la Bundesliga alimente son équipe après que le Japon a battu l’Allemagne lors de la première journée, affirmant : “Ils se battent dans ces ligues très fortes et difficiles. Ils ont renforcé leur force. Donc, dans ce contexte, si ces les ligues ont contribué au développement de nos joueurs japonais, je respecte cela et j’en suis très reconnaissant.”

“Comme je l’ai dit, il y a un profond respect pour le jeu allemand”, ajoute Orlowitz. “Et je pense que tout le monde sait que la Bundesliga n’est pas seulement un tremplin pour les joueurs japonais, mais une ligue d’élite à part entière, et des joueurs comme Kamada, Doan, etc. ont vraiment pu prouver leur valeur.”

Ces joueurs seront à nouveau au centre de l’attention d’une nation de 125 millions d’habitants lorsque le Japon affrontera l’Espagne et l’Allemagne contre le Costa Rica lors de ce qui sera une dernière journée dramatique du groupe E. Dans un cruel coup du sort, le Japon pourrait finir par éliminer L’Allemagne du tournoi, bien que les stars allemandes de la Bundesliga connaissent également leurs adversaires, cela pourrait donc aussi se produire dans l’autre sens.

Reportage supplémentaire de Gabriel Tan d’ESPN.