L’Australie rouvre ses portes aux voyageurs néo-zélandais après que les autorités sanitaires ont donné le feu vert.

Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que le médecin-chef par intérim Michael Kidd avait recommandé que la pause dans les vols en provenance de NZ ne doive pas être prolongée.

« Le Commonwealth a accepté ce conseil, ce qui signifie que les vols en zone verte commenceront cet après-midi », a déclaré M. Hunt dans un communiqué dimanche.

Il a déclaré que le directeur marketing par intérim avait noté qu’il n’y avait eu aucun autre cas confirmé de Covid-19 dans la communauté de Nouvelle-Zélande depuis que les trois premiers cas provenaient d’une transmission en quarantaine d’hôtel.

Le professeur Kidd a également noté que tous les contacts étroits des trois cas néo-zélandais ont renvoyé des résultats de test négatifs et qu’aucun autre cas n’a été trouvé à ce jour dans les contacts occasionnels, les anciens résidents de l’hôtel ou le personnel de l’hôtel.

M. Hunt a déclaré que le Comité principal australien de la protection de la santé continuera à suivre de très près la situation en Nouvelle-Zélande.

«(Il) recevra des rapports quotidiens des autorités sanitaires néo-zélandaises sur les résultats de la recherche continue des contacts liés à cette épidémie», a-t-il déclaré.

Le professeur Kidd a par la suite déclaré aux journalistes qu’il était recommandé de mettre en œuvre un dépistage avant et après le vol pendant les dix prochains jours, car il existe encore un faible risque de détection de nouveaux cas.

« En plus d’être dépisté pour d’éventuels symptômes de Covid-19, ce dépistage vérifiera que les voyageurs n’ont pas été identifiés comme des contacts étroits des cas infectés qui n’ont visité aucune des zones d’intérêt de recherche des contacts en Nouvelle-Zélande », a-t-il déclaré. .

« Et s’ils l’ont fait, qu’ils ont été testés et qu’ils ont reçu des résultats de test négatifs et une autorisation comme l’exigent les autorités néo-zélandaises. »

Pour que les personnes voyagent de la Nouvelle-Zélande à l’Australie, elles doivent avoir séjourné en Nouvelle-Zélande pendant 14 jours et être en quarantaine si nécessaire.