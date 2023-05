La bulle des prix des actions de l’IA fera échouer le rallye: l’économiste David Rosenberg

Les investisseurs qui investissent dans des actions exposées à l’intelligence artificielle peuvent en payer le prix fort.

L’économiste David Rosenberg, un ours connu pour ses opinions à contre-courant, estime que l’enthousiasme entourant l’IA est devenu une distraction majeure face aux risques de récession.

« Il ne fait aucun doute que nous avons une bulle de prix », a déclaré jeudi le président de Rosenberg Research à « Fast Money » de CNBC.

Selon Rosenberg, la poussée de l’IA présente des similitudes frappantes avec le boom des dot-com de la fin des années 1990, en particulier en ce qui concerne le Nasdaq 100 évasion au cours des six derniers mois.

« [This] ça a l’air très bizarre », a déclaré Rosenberg, qui a été l’économiste en chef nord-américain de Merrill Lynch de 2002 à 2009. « C’est beaucoup trop étendu. »

Cette semaine, le trimestre d’éruption de Nvidia a contribué à faire monter l’excitation de l’IA à de nouveaux niveaux. Le fabricant de puces a relevé ses prévisions annuelles après avoir enregistré un solide rythme de bénéfices trimestriels après la clôture du marché de mercredi. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a cité la demande croissante pour ses puces IA.

Nvidia l’action a gagné plus de 24 % après le rapport et est maintenant en hausse de 133 % au cours des six derniers mois. Concurrents IA Alphabet , Microsoft et Palantir connaissent également une flambée des stocks.

Dans une note récente aux clients, Rosenberg a averti que le rallye était en sursis.

« Il existe des mesures d’ampleur pour le S&P 500 ce sont les pires depuis 1999. Seulement sept méga-capitalisations ont représenté 90 % de la performance des prix de cette année », a écrit Rosenberg. « Vous regardez la pondération technologique dans le S&P 500 et elle atteint 27 %, là où elle se dirigeait. en 2000 alors que la bulle Internet atteignait son apogée et allait bientôt se renverser de façon spectaculaire. »

Alors que la technologie des méga capitalisations surperforme, Rosenberg voit une activité commerciale inquiétante dans banques cconsommation discrétionnaire actions et les transports .

« Ils ont le couple le plus élevé par rapport au PIB. Ils sont en baisse de plus de 30% par rapport aux sommets du cycle », a déclaré Rosenberg. « Ils se comportent exactement de la même manière qu’ils l’ont fait lors des quatre dernières récessions. »

