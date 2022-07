La Bulgarie réparera toujours l’équipement militaire ukrainien

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré la veille dans un communiqué que les pays membres de l’OTAN et de l’UE fournissaient des armes et du matériel militaire à l’Ukraine et prévoyaient leur réparation dans des usines en Europe de l’Est.

En réponse à cela, a-t-elle déclaré, la Russie suspend l’autorisation accordée à deux sociétés bulgares et à une société tchèque d’effectuer des réparations et de l’entretien d’hélicoptères de conception russe. La déclaration implique que la Russie ne fournira plus non plus de pièces de rechange.