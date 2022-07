La Bulgarie réparera toujours l’équipement militaire ukrainien

SOFIA, Bulgarie (AP) – Les capacités de défense de la Bulgarie ne seront pas sérieusement affectées par la décision de Moscou de suspendre les certificats de réparation d’hélicoptères russes aux entreprises locales, a déclaré vendredi le ministre de la Défense.

Dragomir Zakov a déclaré que la Bulgarie continuerait également à réparer le matériel militaire ukrainien.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré la veille dans un communiqué que les pays membres de l’OTAN et de l’UE fournissaient des armes et du matériel militaire à l’Ukraine et prévoyaient leur réparation dans des usines en Europe de l’Est.

En réponse à cela, a-t-elle déclaré, la Russie suspend l’autorisation accordée à deux sociétés bulgares et à une société tchèque d’effectuer des réparations et de l’entretien d’hélicoptères de conception russe. La déclaration implique que la Russie ne fournira plus non plus de pièces de rechange.

La Bulgarie avait précédemment accepté de réparer le matériel militaire ukrainien dans ses usines militaires, bien qu’elle ait refusé d’envoyer directement des armes.

Zakov a déclaré que la décision de Moscou n’affecterait pas sérieusement la Bulgarie, ni n’entraverait sa réparation de l’équipement militaire ukrainien.

“Ce qui s’est passé avec le gaz est maintenant arrivé avec les licences d’hélicoptère”, a déclaré Zakov, faisant référence à une suspension antérieure des livraisons de gaz russe à la Bulgarie après avoir refusé de payer en roubles.

The Associated Press