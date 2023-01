La Bulgarie organisera ses 5e élections en 2 ans après l’échec des pourparlers

SOFIA, Bulgarie (AP) – La Bulgarie organisera une autre élection parlementaire – sa cinquième en deux ans – après que le Parti socialiste a annoncé mardi qu’il n’avait pas réussi à former un gouvernement et avait renvoyé le mandat non rempli au président du pays.

“Nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour remplir le troisième mandat”, a déclaré la chef du parti Kornelia Ninova, ajoutant que malgré l’établissement de priorités nationales claires lors des pourparlers avec les autres partis, “il n’y avait pas assez de volonté pour former un gouvernement de travail”.

C’était la troisième et dernière occasion de former un Cabinet dans ce Parlement. Le membre le plus pauvre de l’Union européenne se dirige à nouveau vers des élections.

Avant la tentative socialiste de former une coalition, les deux groupes les plus puissants du parlement bulgare – le parti de centre-droit GERB et le parti réformiste Nous continuons le changement – ​​avaient chacun essayé en vain de trouver suffisamment de soutien pour diriger leur propre gouvernement.

Le président Rumen Radev va maintenant dissoudre le parlement, nommer un gouvernement intérimaire et programmer de nouvelles élections, qui se tiendront très probablement en avril.

Les analystes s’attendent à ce qu’une autre élection produise à nouveau un parlement fragmenté qui aura du mal à trouver un compromis et à bricoler un gouvernement de coalition fonctionnel. La crise politique persistante devrait freiner les projets de la Bulgarie de rejoindre la zone euro à la fin de cette année, ainsi que la réception en temps voulu de milliards d’euros de fonds de relance de l’UE.

The Associated Press