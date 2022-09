La Bulgarie organisera des élections éclipsées par la guerre en Ukraine

Les Bulgares se rendront aux urnes pour la quatrième fois en moins de deux ans lors d’élections législatives assombries cette fois par la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l’énergie et l’inflation galopante.

Les sondeurs s’attendent à ce que la fatigue et la désillusion des électeurs à l’égard du système politique se traduisent par une faible participation et un parlement fragmenté où les groupes populistes et pro-russes pourraient accroître leur représentation.

L’élection anticipée intervient après qu’une coalition dirigée par le Premier ministre pro-occidental Kiril Petkov a perdu un vote de défiance en juin. Il a affirmé que Moscou avait utilisé des tactiques de “guerre hybride” pour faire tomber son gouvernement après qu’il ait refusé de payer les factures de gaz en roubles et ordonné l’expulsion de 70 membres du personnel diplomatique russe de Bulgarie.

Les derniers sondages d’opinion suggèrent que jusqu’à sept partis pourraient franchir le seuil de 4% pour entrer au parlement lors d’un vote contesté dimanche.

Malgré une baisse du soutien au parti GERB de l’ex-Premier ministre Boïko Borissov lors des élections précédentes, il devrait désormais terminer premier. Les analystes expliquent que le changement est probablement dû à la réticence des électeurs à accepter le changement en temps de crise et à une préférence pour choisir un parti qu’ils connaissent.

Parvan Simeonov, analyste politique basé à Sofia pour Gallup International, a déclaré que la guerre en Ukraine avait une forte influence sur cette élection.

“Alors que lors des sondages précédents, la division était pour et contre le modèle de gouvernance des 10 dernières années incarné par le GERB et Boyko Borissov, les principaux problèmes sont maintenant la stabilisation, le maintien des prix bas et la gestion des conséquences de la guerre”, a déclaré Simeonov à The News. Presse associée.

“La principale division dans le pays se situe désormais entre l’Est et l’Ouest sur la carte politique, plutôt qu’entre le statu quo et le changement”, a-t-il ajouté.

Pourtant, le pourcentage prévu ne sera pas suffisant pour que le parti de Borissov forme un gouvernement à parti unique, et les chances d’une coalition dirigée par le GERB sont minces car il est accusé de corruption par presque tous les autres opposants.

Une récente enquête de Gallup International a classé le GERB au premier rang avec 25,9 %, suivi de son principal rival, le parti We Continue the Change de Petkov, avec 19,2 %.

Borissov, s’adressant aux militants du parti lors du dernier événement de campagne à Sofia, était convaincu que le GERB remporterait une victoire convaincante.

« C’est la seule solution pour la Bulgarie. Nous avons la rare chance d’avoir un gouvernement stable », a déclaré l’ex-Premier ministre de 63 ans, qui brigue un quatrième mandat.

Son principal rival, Kiril Petkov, est également convaincu que le vote de dimanche donnera des résultats positifs pour son parti.

« Je m’attends certainement à ce que nous soyons la première puissance politique. L’objectif est d’avoir une majorité au prochain parlement avec les deux autres partis – la Bulgarie démocratique et le Parti socialiste », a-t-il déclaré à l’AP.

La guerre en Ukraine figurait parmi les principaux sujets de campagne et les appels du chef du parti pro-russe Vazrazhdane, Kostadin Kostadinov, à la « neutralité totale » de la Bulgarie dans cette guerre attirent de nombreux électeurs alors que les derniers sondages d’opinion prédisent que le groupe obtiendrait 11,3 % des voix, contre 4,9 % aux élections précédentes.

De profonds conflits entre les principaux partis rendent presque impossible la formation d’un gouvernement de coalition viable, ce qui prolongerait l’impasse politique et ajouterait davantage de difficultés économiques au pays membre le plus pauvre de l’Union européenne.

Simeonov voit une solution possible dans la formation d’un Cabinet d’experts à durée limitée.

“L’autre option possible serait pas de gouvernement et de nouvelles élections”, a-t-il déclaré.