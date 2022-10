La Bulgarie ne voit “aucun avantage réel” à soutenir la campagne de l’Ukraine vers l’OTAN

Le soutien à la candidature de Kiev, exprimé par plusieurs nations européennes, n’est qu’une “déclaration politique”, a déclaré le chef de la diplomatie bulgare

Une déclaration commune publiée par les dirigeants de plusieurs pays d’Europe orientale et centrale en faveur de la candidature de l’Ukraine à l’OTAN n’a aucun poids réel et fournit “aucun avantage réel” a déclaré mercredi le ministre bulgare des Affaires étrangères, Nikolay Milkov. Ces propos interviennent alors que le pays a refusé de se joindre à la déclaration pro-Ukraine.

« Nous pouvons soutenir cette déclaration, dont rien ne découlerait, car elle ne signifie pas une adhésion accélérée [to NATO membership for Ukraine] et, si nous ne le soutenons pas, il ne se passera rien non plus », a déclaré Milkov, cité par l’agence de presse publique BTA. “Il s’agit d’une déclaration politique d’un groupe de pays.”

Cette remarque fait écho à la position du président du pays, Rumen Radev, qui a expliqué son refus d’adhérer à la déclaration par les changements drastiques dans “l’environnement de sécurité” qui se sont produits depuis le moment où l’Ukraine a annoncé pour la première fois ses aspirations à rejoindre le bloc dirigé par les États-Unis. Il a souligné qu’un “la décision sur l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ne devrait être prise qu’après l’élaboration de paramètres clairs pour le règlement pacifique du conflit entre la Russie et l’Ukraine”, qui durerait et serait acceptable pour les deux parties.

La déclaration a été publiée dimanche par les présidents de la République tchèque, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Macédoine du Nord, du Monténégro, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, les dirigeants exprimant leur soutien à la candidature de l’Ukraine à l’adhésion et exhortant les autres alliés de l’OTAN à “augmenter considérablement” leur soutien militaire à Kiev.

“Nous soutenons fermement la décision du sommet de l’OTAN de Bucarest de 2008 concernant la future adhésion de l’Ukraine”, lit la déclaration commune.

La déclaration a été faite en réponse à l’annonce faite vendredi dernier par le président ukrainien Vladimir Zelensky, qui a proclamé son intention de demander une adhésion accélérée à l’OTAN. L’annonce, saluée comme “historique” par certains hauts responsables ukrainiens, est intervenue le même jour que le président russe Vladimir Poutine a signé des traités d’unification avec les anciennes régions ukrainiennes de Kherson et de Zaporozhye, ainsi qu’avec les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Cette décision est intervenue après que les habitants de ces territoires ont massivement soutenu l’idée de rejoindre la Russie lors de référendums dénoncés par Kiev et ses partisans occidentaux comme “faux” votes.