La Bulgarie arrête 5 suspects dans l’attentat meurtrier d’Istanbul

SOFIA, Bulgarie (AP) – La police bulgare a arrêté cinq personnes en lien avec l’attentat à la bombe qui a tué six personnes dans la plus grande ville de Turquie le week-end dernier, a annoncé samedi le parquet bulgare.

Les personnes détenues ont été accusées d’avoir aidé l’une des personnes qui ont perpétré l’attentat du 13 novembre dans une rue animée d’Istanbul, a déclaré Siika Mileva, porte-parole du procureur général de Bulgarie.

Ils sont accusés d’avoir fourni une “assistance logistique” pour aider la personne à fuir, mais Mileva n’a pas précisé si ce suspect était toujours en fuite.

Les nationalités et identités des personnes détenues en Bulgarie n’ont pas été précisées.

Vendredi, un tribunal turc a ordonné l’emprisonnement de 17 suspects dans l’attente de leur procès, les accusant de tentatives contre l’unité de l’État, d’assassinats délibérés et de tentatives de meurtre.

Des responsables ont déclaré qu’une bombe qui a explosé sur l’avenue animée Istiklal d’Istanbul – une artère populaire bordée de boutiques et de restaurants – a tué six personnes, dont deux enfants. Plus de 80 autres ont été blessés.

L’agence de presse publique turque a rapporté que le tribunal avait libéré trois autres suspects en attendant leur procès et avait ordonné l’expulsion de 29 personnes qui avaient été arrêtées par la police.

Les autorités turques ont imputé l’attaque au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, ainsi qu’aux groupes kurdes syriens qui lui sont affiliés. Les groupes kurdes ont nié toute implication.

The Associated Press