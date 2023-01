La Bugatti Rs 23 Crore d’Andrew Tate, il a fléchi sur Greta Thunberg saisie par la police roumaine

Il n’y a pas si longtemps, l’entraîneur autoproclamé Andre Tate trollait la militante écologiste Greta Thunberg avec une photo de sa Bugatti sur Twitter. Les choses semblent s’être détériorées pour l’influenceur des médias sociaux, tristement célèbre pour sa prise misogyne, depuis lors. Andrew et son frère Tristan ont été arrêtés en Roumanie, soupçonnés de trafic d’êtres humains, de viol et de formation d’un groupe criminel organisé. Maintenant, les autorités ont saisi 11 de ses voitures saisies. Cela comprenait sa Rolls Royce et la Bugatti, vues dans le post à la traîne Greta, a rapporté Metro. Le Buggati coûterait 2,9 millions de dollars ou environ Rs 23 crore. Tate avait partagé une photo de lui à côté de sa voiture de luxe dans une station-service. Il a tagué Thunberg et s’est vanté d’avoir une collection de 33 voitures. Tate a tweeté : “Bonjour Greta Thunberg. J’ai 33 voitures. Ma Bugatti a un w16 8.0L quad-turbo. Mes DEUX Ferrari 812 de compétition ont des v12 de 6,5 litres. Ce n’est que le début. Veuillez fournir votre adresse e-mail afin que je puisse envoyer une liste complète de ma collection de voitures et de leurs énormes émissions respectives.

Bonjour @GretaThunberg J’ai 33 voitures. Ma Bugatti a un w16 8.0L quad turbo. Mes DEUX Ferrari 812 competizione ont des v12 de 6,5 litres. Ce n’est que le début. Veuillez fournir votre adresse e-mail afin que je puisse envoyer une liste complète de ma collection de voitures et de leurs énormes émissions respectives. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU – Andrew Tate (@Cobratate) 27 décembre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux ont été découragés par la tentative de Tate de troller Thunberg. Beaucoup ont demandé à Tate d’utiliser sa plate-forme et d’atteindre quelque chose de plus productif. Ils ont été déçus qu’il ait choisi d’investir son temps à traîner une adolescente. Un utilisateur de Twitter a écrit: “C’est tellement irrespectueux et vous n’avez clairement aucun respect pour l’environnement… Greta est courageuse et une inspiration non seulement pour moi mais pour des milliards de personnes dans le monde, elle est beaucoup plus célèbre et inspire beaucoup plus de gens que vous fais… la jalousie que tu as d’elle est irréelle.

C’est tellement irrespectueux et vous n’avez clairement aucun respect pour l’environnement… Greta est courageuse et une inspiration non seulement pour moi mais pour des milliards de personnes dans le monde, elle est beaucoup plus célèbre et inspire beaucoup plus de gens que vous… la jalousie que vous avez d’elle est irréel – Nomad (@Nomad_1x) 27 décembre 2022

Un autre tweet disait: «La vraie marque d’un homme est basée sur ses actions et non sur ses paroles. Cet homme coule sa bouche et agit de façon méprisable. Causer l’indignation est la politique de marketing. Pas une trace de vraie masculinité ici. Juste un garçon traumatisé et maintenant toxique suivi par des légions d’immatures. De vrais moments tristes.

La vraie marque d’un homme est basée sur ses actions et non sur ses paroles. Cet homme coule sa bouche et agit de façon méprisable. Causer l’indignation est la politique de marketing. Pas une trace de vraie masculinité ici. Juste un garçon traumatisé et maintenant toxique suivi par des légions d’immatures. De vrais moments tristes.— T’s (@TooManyTs) 28 décembre 2022

Pendant ce temps, plusieurs utilisateurs se sont moqués de l’arrestation de Tate suite à la réponse qu’il a reçue de Thunberg. La militante écologiste s’était moquée de lui pour l’éclairer.

Andrew a été arrêté à Bucarest. Les procureurs ont déclaré que les frères auraient recruté leurs victimes sur les plateformes de médias sociaux. Ils ont ensuite continué à les persuader de se rendre dans leur refuge.

Actuellement, Andrew est en garde à vue et tous ses biens, y compris ses voitures et sa maison, ont été saisis.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici