La brute qui a aspergé son ex d’essence et l’a incendiée dans le fantasme de Reservoir Dogs emprisonnée après sa mort 21 ans après une attaque

Un tueur obsédé par RESERVOIR Dogs a été emprisonné pour le meurtre de son ex décédé 21 ans après l’avoir aspergée d’essence et l’avoir incendiée.

Steven Paul Craig, 57 ans, a laissé Jacqueline Kirk avec 35% de brûlures au corps et de graves problèmes médicaux persistants.

Il a été reconnu coupable de GBH avec intention deux ans après l’horreur de 1998.

Mais en 2019, Jacqueline est décédée à l’hôpital à l’âge de 61 ans après la rupture de son diaphragme, ce qui a conduit Craig à être accusé de meurtre.

Il a maintenant été emprisonné à vie avec un minimum de 15 ans après que les jurés ont précédemment découvert que les blessures subies par Jacqueline étaient liées à sa mort.

Mme la juge Stacey a déclaré que “le niveau de sadisme et la nature extrême de l’attaque” étaient “si insensibles et si brutaux”.

Bristol Crown Court a appris comment Craig et Jacqueline étaient ensemble depuis environ trois à quatre ans au moment de l’attaque.

Mais il est devenu alimenté par “la vengeance sur la jalousie et les affronts perçus”.

Le 18 avril 1998, il l’a aspergée d’essence et l’a incendiée dans un parking de Weston-Super-Mare dans le Somerset.

Le monstre a mené l’attaque dans une imitation effrayante du film de 1991 de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs.

Il avait assisté à la fameuse scène de torture où un policier est incendié avec un “sourire permanent”.

Jacqueline a été transportée d’urgence à l’hôpital mais a subi des brûlures au cou, à la poitrine, aux mains, au torse, au haut de la cuisse et aux fesses.

Elle a également été forcée de subir 14 opérations – dont des greffes de peau – et a été libérée huit mois plus tard.

Se souvenant de l’horreur de son premier procès, la mère de deux enfants, Jacqueline, a déclaré: “Steve m’a dit de lui passer une bouteille pleine d’essence et il m’a dit de baisser la tête. Je l’ai poussée aussi loin que possible, puis il versé l’essence sur moi.

“Je pouvais le sentir sur tout mon visage et mon cou. Je pensais juste que j’allais me faire battre.”

On lui a alors donné une cigarette et on lui a dit que c’était peut-être sa dernière. Il lui dit alors : « Regarde comme tes nerfs sont calmes.

Jacqueline a ajouté: “J’ai pris la cigarette et il m’a allumé. Je viens de voir une flamme bleue passer. Je me souviens que Steve s’est éloigné à environ trois pas.

“J’ai commencé à sentir mes bras brûler. Je me suis retourné et j’ai dit ‘Aidez-moi’.

“Il m’a dit de rouler. Je me suis retourné et j’ai pensé qu’il était sorti, mais ensuite, whoosh, il est remonté. Je ne pouvais rien sortir de ma bouche autre que” Aidez-moi “.

“Steve m’a dit de rouler à nouveau… la prochaine chose dont je me souviens, c’est de m’être réveillé aux soins intensifs.”

Craig a été condamné à une peine discrétionnaire à perpétuité avec une peine minimale de neuf ans pour GBH avec intention et deux autres infractions en 2000.

Il a purgé plus de 15 ans de prison avant d’être inculpé de meurtre en juin 2021 après la mort de Jacqueline.

Des images dramatiques le montraient en train d’être arrêté alors qu’il était assis par terre en train de rouler une cigarette.

Craig semble d’abord choqué, mais demande ensuite: “Alors elle est morte de ses blessures. Cela me rend responsable du meurtre?”

Au cours du procès pour meurtre, l’accusation a fait valoir que les brûlures et les cicatrices sur le corps de Jacqueline signifiaient que sa peau ne pouvait pas s’étirer suffisamment pour s’adapter au gonflement de ses intestins.

Les médecins ont également estimé que Jacqueline était trop “frêle” pour être opérée afin de réparer le diaphragme et de lui sauver la vie.

S’exprimant après l’affaire, la fille de Jacqueline, Sonna, a déclaré: “Elle a trouvé cela très difficile parce qu’elle ne pouvait pas faire comprendre aux gens ce qu’elle disait parce que la trachéotomie rendait très difficile l’audition de sa voix.

“Mais elle tenait toujours à ce que sa voix soit entendue autant qu’elle le pouvait.

“Elle a survécu et elle n’était pas censée survivre.

“Et puis elle n’était pas censée récupérer et quand nous avons pensé qu’elle ne sortirait jamais du coma dans lequel ils l’ont mise, nous avons juste supposé que ce serait les derniers jours de sa vie.

“Mais jour après jour est passé et après un mois, ils l’ont sortie du coma et elle a dû faire face à Dieu sait combien de défis et combien d’opérations et le fait qu’elle n’avait pas de voix et qu’elle était vraiment faible et qu’elle était confinée à ça chambre à l’hôpital.

“Mais elle a continué et elle était déterminée à redevenir elle-même.”

