La brutalité policière de Dalvin Gadson enquête par le DOJ

L’année dernière, BOSSIP a fait état des violents passages à tabac infligés par des policiers de Colorado Springs à un vétéran noir sans abri nommé Dalvin Gadson. Gadson vivait dans son véhicule lorsqu’il a été approché par les garçons en bleu pour avoir mal affiché sa plaque d’immatriculation. Lorsque les policiers ont affirmé avoir senti de la marijuana, ils ont tenté d’arrêter Gadson et une bagarre s’est ensuivie. Cette lutte comprenait de nombreux coups de poing à la tête et au visage de Gadson qui l’ont laissé gravement meurtri et ensanglanté.

NewsOne rapporte qu’après l’attaque, des policiers ont été vus en train de plaisanter, de sourire et de prendre des photos de leurs violations des droits civiques. Un officier, Mathew Anderson, a même été photographié affichant fièrement sa jointure meurtrie, probablement à cause des coups.

Gadson a ensuite été accusé de conduite sous influence, d’entrave à un agent de la paix, de voies de fait au deuxième degré, de résistance à son arrestation et de conduite sans plaque d’immatriculation, autant d’accusations qui ont été abandonnées plus tôt cette année.

Selon L’étoile noire d’Atlanta, Michael L. Alston, directeur du Bureau des droits civils du ministère de la Justice, a chargé la division pénale des droits civils d’enquêter sur cette affaire en raison de la « nature de l’allégation de mauvaise conduite des forces de l’ordre ».

Selon l’avocat de Gadson, Harry Daniels :

« Un an plus tard, le chef Vasquez refuse toujours de demander des comptes à ses agents après qu’ils ont battu et ensanglanté un homme non armé pour une infraction à un permis », a déclaré Daniels dans un communiqué. « Aujourd’hui, nous sommes convaincus que le ministère de la Justice commencera à corriger cette injustice et fera ce qu’il ne fera pas. »

Tous les agents impliqués dans cet incident de brutalité devraient être débadgés, voir leur licence d’application de la loi révoquée et emprisonnés.