La brutale « unité fantôme » du Hamas, probablement à l’origine des raids d’otages, constitue un cauchemar pour le sauvetage, selon un expert

Un groupe secret du Hamas connu sous le nom d’« Unité de l’ombre » supervise probablement la détention de tout otage israélien ou américain, mettant ainsi ceux détenus par le groupe en danger et compliquant toute tentative de sauvetage.

L’Unité fantôme, dont l’existence n’a été révélée par le Hamas qu’en 2016, est probablement chargée de garder un nombre indéterminé d’otages israéliens et internationaux qui ont été pris après le déclenchement des hostilités en Israël au début du mois, selon un rapport de la Fondation pour Journal de longue guerre de la Défense de la démocratie (FDD).

Joe Truzman, l’auteur du FDD à l’origine du rapport, a déclaré à Fox News Digital que l’implication du groupe dans la surveillance des otages compliquerait probablement les efforts du gouvernement israélien pour obtenir leur libération.

« Cela complique tellement les choses », a déclaré Truzman.

Truzman a noté que l’Unité fantôme est l’une des nombreuses unités du Hamas spécialement entraînées, des groupes différents des combattants ordinaires et dont l’expertise les rend plus difficiles à combattre pour les forces israéliennes. Dans le cas des otages, le rôle de surveillance du groupe rendrait plus difficile pour Israël toute opération de récupération.

« C’est ce qu’ils font », a déclaré Truzman, soulignant que les membres du groupe sont peu susceptibles d’être impliqués dans des opérations de combat ou des enlèvements et se concentrent plutôt uniquement sur la garde des otages.

La raison de la création de cette unité, selon Truzman, était la nécessité de trouver un moyen de négocier la libération des prisonniers palestiniens détenus en Israël, qui, selon lui, sont fondamentalement « vénérés » par le Hamas. En disposant d’une unité spécialement formée pour superviser l’opération de prise d’otages, le Hamas pourrait s’engager et négocier avec plus de succès la libération des prisonniers palestiniens.

Mais le nombre de prisonniers capturés lors du conflit le plus récent pourrait également accroître le danger pour les otages, Truzman soulignant que l’unité est probablement incapable de s’occuper d’autant de prisonniers à la fois.

« Je ne suis pas vraiment sûr si le Hamas savait ou comprenait pleinement combien d’otages il serait capable d’enlever… Je pense qu’ils ne s’attendaient probablement pas à un tel nombre », a déclaré Truzman, soulignant le cas du soldat israélien Gilad Shalit et d’autres prisonniers. qui étaient probablement détenus par l’unité, notant que lorsqu’ils ont été libérés de captivité, ils souffraient de multiples problèmes de santé.

« S’ils ont eu du mal à s’occuper d’un seul homme… Je ne suis pas sûr qu’ils aient la capacité de s’occuper de tous les otages ici », a déclaré Truzman.

Ce qui complique encore les choses, c’est qu’on ne sait pas exactement combien d’otages le groupe détient actuellement, Truzman soulignant qu’il existe d’autres groupes terroristes dans la région qui ont probablement pris leurs propres otages. Cette réalité fait qu’il est difficile pour Israël et d’autres pays d’avoir une idée précise de l’endroit où se trouvent leurs prisonniers, ce qui rend plus difficile toute tentative de sauvetage ou toute négation.

Même si Truzman a déclaré qu’il était possible que certains Américains soient actuellement retenus captifs par l’Unité fantôme, il a soutenu que le groupe serait plus susceptible de donner la priorité aux Israéliens, qu’ils pensent pouvoir utiliser pour négocier avec le gouvernement israélien la libération des Palestiniens.

Cependant, avec Gaza étant coupée de nombreuses ressources et une offensive imminente des forces israéliennes, le sort des otages confiés à la garde de l’Unité fantôme pourrait rester un mystère.

Certains experts se demandent si cette réalité a retardé l’offensive israélienne, le vétéran des Forces de défense israéliennes Aaron Cohen ayant déclaré à Fox News que l’opération pourrait être suspendue pour laisser le temps à des tentatives sophistiquées de sauvetage d’otages.

« Israël n’est pas une université junior en la matière. Ils sont passés maîtres dans le métier, donc ce qu’ils font actuellement nécessite 40 ans d’expérience, et ils gagnent autant de temps que possible pour pouvoir collecter des renseignements exploitables », a déclaré Cohen dimanche sur « FOX & Friends ». « La raison pour laquelle c’est critique lorsqu’il s’agit d’otages est parce que vous avez des grands-mères, des grands-pères, des bébés dont les parents ont été assassinés devant eux, retenus en l’air par le Hamas. Et vous avez des civils qui sont essentiellement placés partout. Gaza dans plusieurs endroits. »

« Je ne sais tout simplement pas comment cela va se terminer exactement », a déclaré Truzman. « Les Israéliens vont-ils pouvoir y entrer avec des forces terrestres et capturer ou libérer les otages, ou est-ce que cela va se faire d’une autre manière… impliquant des négociations et des échanges de prisonniers ? »