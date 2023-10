La brume revient en Asie du Sud-Est alors que les incendies de tourbières attisent les craintes de réchauffement climatique

Sur cette photo prise le 10 octobre 2023, un homme observe un incendie de forêt alors qu’il s’approche des maisons d’Ogan Ilir, dans le sud de Sumatra. Al-Zulkifli | Afp | Getty Images

Avec El Nino en pleine force, les autorités se préparent à la pire brume transfrontalière dans le sud de l’Asie du Sud-Est depuis avant la pandémie de 2019. À l’heure où le changement climatique présente une menace existentielle pour les êtres humains, on craint que ces situations de brume saisonnière ne s’aggravent à mesure que l’intensification du réchauffement climatique rend les tourbières et les forêts encore plus combustibles pendant la saison sèche. L’Asie du Sud-Est abrite environ 40 % de la totalité des tourbières mondialeset ces incendies, les émissions et la brume toxique qui en résultent se révèlent être un important moteur du changement climatique. Cela complique encore davantage le problème persistant de la brume transfrontalière en Asie du Sud-Est, qui a sévi dans la région pendant les saisons sèches pendant un demi-siècle, entraînant une litanie de problèmes respiratoires et autres problèmes de santé, de décès et de pertes économiques dans la région. « C’est en fait une chose circulaire », a déclaré à CNBC Helena Varkkey, professeure agrégée de politique environnementale et de gouvernance à l’Universiti Malaya de Kuala Lumpur.

« Le problème est qu’actuellement, la plupart des gouvernements n’ont pas encore vraiment considéré la brume et le changement climatique comme un problème unifié. Ils les voient comme des problèmes distincts. Quelque chose de saisonnier, qui va et vient, tandis que le changement climatique est quelque chose de constant et en développement. , » elle a ajouté. Malgré une série d’accords en Asie du Sud-Est, notamment une réaffirmation d’un engagement en faveur d’un ciel sans brume d’ici 2030 — le brouillard est revenu cette année, soulevant des questions sur l’efficacité de l’ASEAN en tant qu’organisation puisque bon nombre de ses accords manquent de mécanismes d’application.

Les querelles en Asie du Sud-Est

Les querelles et les dénégations perpétuelles entre les pays touchés d’Asie du Sud-Est en sont l’un des résultats involontaires. Même si la qualité de l’air a chuté à des niveaux dangereux dans certaines parties de la Malaisie péninsulaire au cours des dernières semaines, l’Indonésie a catégoriquement nié les affirmations de la Malaisie selon lesquelles les vents auraient transporté une partie de la brume dangereuse des points chauds de Sumatra et de Kalimantan vers son voisin. « Nous continuons de suivre l’évolution de la situation et il n’y a pas de brouillard transfrontalier vers la Malaisie », a déclaré le ministre indonésien de l’Environnement, Siti Nurbaya Bakar. une déclaration en date du 2 octobre. Son déni a fait écho aux dirigeants indonésiens du passé. En 2015, Jusuf Kalla, alors vice-président indonésien, a réprimandé les pays voisins pour s’être plaints de la brume. « Pendant 11 mois, ils ont profité du bon air d’Indonésie et ils ne nous ont jamais remerciés », le Jakarta Globe l’a rapporté comme disant.

Les tourbières sont l’un des plus grands alliés et potentiellement l’une des victoires les plus rapides dans la lutte contre le changement climatique. Programme des Nations Unies pour l’environnement

Les responsables malaisiens sont sans aucun doute hantés par le souvenir des épisodes de brume transfrontalière de 2015 et 2019. En 2015, la dernière fois qu’El Nino a aggravé l’impact de la saison sèche, 2,7 millions d’hectares de forêt ont été brûlés en Indonésie. Cette année-là, la brume a recouvert non seulement Brunei, la Malaisie, l’Indonésie et Singapour, mais également le sud de la Thaïlande et le sud des Philippines en septembre et octobre. Des fermetures d’écoles ont eu lieu en Indonésie, en Malaisie et à Singapour, affectant près de quatre millions d’étudiants rien qu’en Malaisie. Même si une superficie forestière comparativement plus petite a brûlé en Indonésie en 2019, soit 1,6 million d’hectares, la Banque mondiale a estimé Les incendies de tourbe à Sumatra et à Kalimantan ont probablement coûté à la plus grande économie d’Asie du Sud-Est des dommages d’une valeur d’au moins 5,2 milliards de dollars, soit 0,5 % de son produit intérieur brut cette année-là.

Des gens regardent le paysage de l’aéroport pendant la brume à l’aéroport international de Kuala Lumpur, le 8 octobre 2023. Nuphoto | Nuphoto | Getty Images

Données du ministère indonésien de l’Environnement suggèrent que plus de 267 000 hectares de forêts ont été brûlés jusqu’en août de cette année, ce qui dépasserait les près de 205 000 hectares pour l’ensemble de 2022. Pourtant, les incendies de cette année ont dévasté une zone beaucoup plus petite par rapport à 2015 et 2019. Mais avec le retour d’El Nino cette année, les autorités se préparent à une aggravation des incendies au cours de la saison sèche, car le nombre de points chauds atteindra probablement son maximum en septembre et octobre. Le Centre météorologique spécialisé de l’ASEAN à Singapour a élevé son niveau d’alerte à la brume transfrontalière au deuxième plus élevé pour Kalimantan en juillet et pour Sumatra en septembre.

Cercle vicieux dans les tourbières

La brume dans le sud de l’Asie du Sud-Est est principalement émise par les incendies massifs de tourbières à Sumatra et à Bornéo. Les tourbières asséchées – drainées et défrichées pour principalement des plantations de palmiers à huile et de pâte à papier – les rendent très sujettes aux incendies. « Les conditions gorgées d’eau des tourbières empêchent la matière organique de se décomposer, ce qui en fait un puissant puits de carbone », ont déclaré Varkkay et Sharon Seah, chercheuses principales au programme sur le changement climatique en Asie du Sud-Est à l’Institut ISEAS Yusof Ishak à Singapour. un article daté du 11 octobre.

Une vue des tourbières et des champs brûlés le 23 septembre 2023 à Ogan Ilir, dans le sud de Sumatra, en Indonésie. Au moins six provinces du pays sont aux prises avec des incendies de forêt en cours, alors que les incendies illégaux visant à défricher des terres pour des plantations agricoles prennent le contrôle, provoquant des maladies respiratoires et une perte de biodiversité. L’agence météorologique nationale prévoit que l’Indonésie connaîtra probablement la saison sèche la plus sévère depuis 2019, alors que le pays entre dans la journée la plus chaude de la saison sèche provoquée par El Nino cette année. Ulet Ifansasti | Actualités Getty Images | Getty Images

« Lorsqu’elles sont drainées en vue de la plantation ou d’autres activités de développement, les matières organiques sont exposées à l’air, ce qui déclenche la décomposition et la libération de gaz à effet de serre. Lorsqu’elles sont brûlées, ce processus est accéléré, accélérant ainsi le réchauffement climatique », ont-ils ajouté. Selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnementles tourbières stockent près de 550 milliards de tonnes de carbone, soit deux fois plus que toutes les forêts du monde, même si les tourbières ne couvrent que 3 % de la surface terrestre mondiale. « Les tourbières sont l’un des plus grands alliés et potentiellement l’une des victoires les plus rapides dans la lutte contre le changement climatique », a déclaré le PNUE. « En conservant et en restaurant les tourbières à l’échelle mondiale, nous pouvons réduire les émissions et relancer un écosystème essentiel qui fournit de nombreux services, notamment leur rôle de puits de carbone naturel. »

Huile de palme durable

Lier le problème des brumes transfrontalières au changement climatique impliquerait de s’attaquer aux problèmes fondamentaux de ces incendies de tourbières en Indonésie, mais l’Indonésie étant le plus grand producteur mondial d’huile de palme, cela ne sera peut-être pas facile. Alors que la ministre indonésienne de l’Environnement a nié que la brume ait dépassé les frontières de son pays, elle a souligné que 203 entreprises ont été averties jusqu’à présent cette année et que 20 entreprises ont été fermées à cause d’un incendie, y compris des filiales malaisiennes. De toute évidence, la question des brumes transfrontalières est une question à multiples facettes impliquant plusieurs parties prenantes. La responsabilité n’incombe pas seulement à l’Indonésie puisque les entreprises des pays voisins sont également investies. Pour compléter plusieurs accords régionaux d’Asie du Sud-Est visant à réduire la brume transfrontalière, Singapour a promulgué son Loi sur la pollution par les brumes transfrontalières en 2014, érigeant en infraction le fait pour les entreprises de provoquer ou de contribuer à une quelconque pollution par la brume dans la riche cité-État. La Malaisie envisage toujours d’adopter une législation similaire.

Un homme passe sa moto devant un incendie de forêt dans une tourbière de la régence de Palem Raya avec des interventions aériennes à Ogan Ilir, dans le sud de Sumatra, en Indonésie, le 01 septembre 2023. L’Indonésie, le vaste pays de l’archipel, est souvent touchée par des incendies de forêt qui se propagent à travers les îles de Sumatra et Bornéo. Les incendies de forêt et de terres en Indonésie constituent un problème annuel qui met à rude épreuve les relations avec les pays voisins, car la fumée des incendies pourrait recouvrir certaines parties de Singapour, de la Malaisie et du sud de la Thaïlande d’une épaisse brume nocive. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Le réseau de campagne mondial Greenpeace est allé encore plus loin. Il a appelé au développement d’un cadre juridique régional qui tient les entreprises responsables des incendies de forêt nationaux dus au défrichement des tourbières et au brûlage des résidus agricoles.a rapporté Eco-Businessune publication axée sur la durabilité. « Mais je pense que ce qui a été peut-être plus puissant que la loi, c’est le marché », a déclaré Varkkay. « Il y a une grande sensibilisation à l’huile de palme durable et aux pratiques non durables. Le marché a donc poussé les grandes entreprises, du moins aux yeux du public, à s’assurer qu’elles ne s’engagent pas dans des pratiques non durables comme le feu. » À ce jour, plusieurs grandes entreprises de consommation mondiales se sont engagées au cours de la dernière décennie à utiliser uniquement de l’huile de palme durable, certifiée par des organismes tels que la Table ronde sur l’huile de palme durable. Cependant, apparemment, tous n’ont pas rempli promesses publiques.