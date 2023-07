La brume, la chaleur et les tempêtes ternissent le début de l’été dans de nombreuses régions des États-Unis

INDIANAPOLIS (AP) – Une brume enfumée, un temps chaud et de puissantes tempêtes ternissaient le début de l’été dans de nombreuses régions des États-Unis avant un long week-end du 4 juillet.

Des vagues de chaleur dans le sud et l’ouest à la mauvaise qualité de l’air dans le nord-est, une grande partie des États-Unis était sous la menace de conditions météorologiques extrêmes. Dans le Midwest, les habitants de l’Illinois et de l’Indiana se remettaient vendredi d’une puissante tempête qui s’était propagée un jour plus tôt et de vents soufflant atteignant plus de 70 miles par heure (112 kilomètres par heure).

La tempête a endommagé des arbres et des bâtiments dans les parties centrales des deux États, du fleuve Mississippi à la région d’Indianapolis. Les équipes ont travaillé pour remplacer les lignes électriques enchevêtrées dans les arbres abattus avant les orages et les températures attendus qui grimpent à environ 90 degrés Fahrenheit (32 degrés Celsius). Les entreprises de services publics ont signalé que plus de 250 000 foyers et entreprises étaient toujours sans électricité.

Brian Alexander, 55 ans, a balayé des débris de la cour avant de sa maison de Springfield, dans l’Illinois, qui comprenait des branches d’arbres qui sont tombées et ont heurté sa voiture, laissant plusieurs petites bosses.

« Très chanceux pour ça », a déclaré Alexander. « Pas d’électricité, mais on s’en sortira. On attend juste que la ville nous reconnecte et on nettoiera tout. J’irai probablement à l’hôtel ce soir.

City Water, Light and Power, le service public appartenant à la ville, a déclaré que 40 000 habitants avaient perdu l’électricité dans la tempête et que les équipes en avaient rétabli 9 000 jeudi soir. Des centaines de lignes électriques sont tombées en panne, des poteaux cassés et des transformateurs et d’autres équipements électriques ont été endommagés, a déclaré la porte-parole Amber Sabin.

Le Service météorologique national a déclaré que la tempête était un derecho, qui est souvent décrit comme un ouragan intérieur en raison de sa ligne de vents forts s’étendant sur des centaines de kilomètres.

« Nous avons eu des dégâts depuis le nord-est du Kansas, jusqu’au Kentucky et à travers l’Indiana », a déclaré John Bumgardner, météorologue au National Weather Service de l’Illinois.

Dans le sud, une vague de chaleur dangereuse qui a été blâmée pour la mort d’au moins 14 personnes devrait durer jusqu’au week-end dans certaines régions. Les prévisionnistes ont averti que les indices de chaleur pourraient dépasser 110 degrés Fahrenheit (43 degrés Celsius) et un avertissement de chaleur excessive était en place vendredi pour certaines parties du Tennessee, de l’Arkansas et du Mississippi.

À Memphis, dans le Tennessee, des responsables ont déclaré que les efforts de secours étaient concentrés sur ceux qui n’avaient toujours pas d’électricité après les tempêtes de dimanche qui ont renversé des arbres et des lignes électriques. Environ 10 000 foyers et entreprises n’avaient toujours pas d’électricité vendredi matin, selon Memphis Light, Gas and Water.

« À tous ces clients, je suis désolé pour ce que vous traversez. Je sais à quel point cela peut être difficile en l’absence d’un service public et d’un produit sur lequel vous comptez dans votre vie quotidienne pour vous aider à cuisiner, nettoyer et rester au frais », a déclaré Doug McGowen, président et chef de la direction du service public, lors d’une conférence de presse. Jeudi.

La tempête dans le Midwest a aidé à nettoyer l’air de la région de la fumée des incendies de forêt canadiens qui avaient incité les gens à rester à l’intérieur. L’Environmental Protection Agency avait répertorié de nombreuses villes, dont Chicago, Detroit, Indianapolis et Cleveland, Ohio, comme ayant « un air très malsain » plus tôt dans la semaine.

L’EPA a averti vendredi que certaines parties de la Pennsylvanie, de New York, du New Jersey et du Connecticut pourraient connaître des conditions atmosphériques «malsaines» en raison des incendies de forêt au Québec et dans le nord de l’Ontario.

« La principale préoccupation concerne les fortes concentrations de particules fines polluantes qui sont malsaines, en particulier pour les groupes sensibles tels que les personnes souffrant de maladies respiratoires, les personnes âgées ou les personnes dont la santé est compromise », a déclaré l’agence.

Le Midwest pourrait n’avoir qu’un bref répit de la fumée canadienne alors qu’une autre tempête est sur le point de traverser la région dimanche, a déclaré le météorologue Bumgardner.

« Derrière cela, nos vents reviendront probablement au nord, ce qui pourrait théoriquement apporter un peu plus de fumée dans la région », a déclaré Bumgardner. « Mais c’est difficile de prévoir plus d’un jour ou deux. »

Certaines parties de l’Ouest anticipent des conditions extrêmement chaudes et sèches prévues jusqu’au 4 juillet, ce qui soulève des inquiétudes quant au danger des feux d’artifice et des incendies de forêt. Les communautés qui ont annulé les feux d’artifice ces dernières années en raison de la sécheresse espèrent toujours aller de l’avant mardi. Salt Lake City remplace les feux d’artifice par un spectacle de drones.

Les voyageurs aériens ont obtenu un certain soulagement vendredi, aucune des restrictions induites par les conditions météorologiques imposées plus tôt cette semaine sur les avions atterrissant et décollant dans les principaux aéroports du nord-est.

Pourtant, à midi, sur la côte Est, plus de 2 000 vols avaient été retardés et plus de 300 autres annulés, dont plus de 200 sur United Airlines, selon FlightAware.

Si les tendances se maintiennent, United aura le plus d’annulations de toutes les compagnies aériennes américaines pour une septième journée consécutive.

Tom Davies, l’Associated Press