La brume enfumée des incendies de forêt actifs devrait s’aggraver dans l’intérieur de la Colombie-Britannique

Environnement Canada affirme que la fumée des incendies de forêt dans l’intérieur de la Colombie-Britannique devrait s’aggraver dans les prochains jours, entraînant une mauvaise qualité de l’air et des risques pour la santé associés.

Dans une déclaration spéciale sur la qualité de l’air, Environnement Canada et le ministère de l’Environnement et de la Stratégie en matière de changement climatique de la Colombie-Britannique indiquent que plusieurs communautés de l’intérieur verront probablement une aggravation des conditions de fumée des feux de forêt au cours des prochaines 24 à 48 heures.

Le communiqué indique que la fumée est déjà répandue dans le sud-est de la province vers les montagnes Rocheuses.

Les conditions observées à Prince George, Williams Lake, Fort St. John et Quesnel montrent des lectures à risque élevé ou très élevé sur la cote air santé.

La déclaration indique que la fumée des feux de forêt est dangereuse pour la santé, même à de faibles concentrations, et exhorte les populations à risque telles que les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies pulmonaires à éviter les activités de plein air intenses.

Le district régional de Metro Vancouver a émis son propre avis sur la qualité de l’air le 15 mai, mais l’a terminé mardi en disant que des températures plus fraîches et des vents favorables ont amélioré les conditions dans le nord-est de la région et dans la vallée du Fraser.

bcwildfirefumée de feu de forêt