La bruine n’a pas d’importance pour les participants de Doggy Dash – Shaw Local

POLO – Ils sont venus sous forme de hot-dogs, de détenus évadés et même du Yoda omniscient – ​​et en fin de compte, la bruine n’avait pas d’importance pour les chiens qui ont participé au Doggy Dash 2023 le samedi 14 octobre. .

Malgré une pluie légère et constante, 50 chiots et leurs propriétaires sont arrivés samedi matin devant le centre de réadaptation et de soins de santé Polo pour l’événement, qui comprenait un concours de costumes, une course de 5 km et une marche d’un mile – le tout au profit d’un refuge pour animaux local.

L’événement de cette année, organisé et dirigé par les membres du conseil étudiant de Polo High School, marque sa deuxième année.

« Nous avions 50 participants et 10 conseillers étudiants. Nous ferons un don de 500 $ à la Happy Tails Humane Society », a déclaré Emily Meinert, enseignante à Polo HIgh School et conseillère du conseil étudiant.

Sous l’auvent du centre de rééducation et de soins, la première chose à faire après le « rencontre-salut-aboiement-sniff » non officiel était le concours de costumes.

La meilleure entrée simple est revenue à Jeff Bargar de Polo en tant qu’entraîneur de football de Marcos avec Lani, habillée en mini-joueur de football de Marcos.

La meilleure entrée double a été décernée à Kye et Dom Escobar, âgés de 7 et 11 ans, en moutarde et ketchup avec leurs chiens, Mario et Murphy, habillés en hot-dogs dans un petit pain.

Le prix du meilleur petit groupe a été remporté par Julie, Brady et Evynn Sanders en tant que policiers et prisonniers. Leurs deux chiens, Havek et Rukus, étaient remorqués en tant que policier et détenu.

Le grand gagnant était la famille Joines avec ses personnages de Star Wars.

Paula Joines avec Ziggy et Annie, ainsi que Kevin, Beth et Amelia Manus avec Ginger, et Sean et Emily Meinert avec Eden sont venus habillés en personnages de Star War, dont un stormtrooper, un chevalier Jedi, Ewok et le chien d’Emily, Eden, dans le rôle de Yoda.

Les résidents du centre de réadaptation et de soins de santé Polo ont pu assister à l’action sauvage et humide depuis le confort du hall du centre.

Katelyn Rockwood de Polo et son chien à trois pattes, Willow, étaient encore cette année parmi les participants. Willow, qui s’est cassé la jambe il y a 6 ans et a dû la faire amputer, n’a eu aucun problème à participer à la séance de reniflage non officielle exigée par chaque chien avant le début des festivités officielles.

Après le concours de costumes, les participants ont quitté l’entrée couverte et sèche pour s’aventurer sous la pluie pour les 5 km et marcher.

Les résultats du 5K étaient :

18 ans et moins : 1. Ryder Faivre, 2. Easton Faivre, 3. Ashlyn Rinaldi ; 19-30 : 1. Wyatt Cross ; et 31-60 : 1. Joe Meridian, 2-3, Kelly et Jon Mandrell.

« Lorsque nous avons lancé cet événement l’année dernière, nous voulions en faire un événement amusant et les enfants l’ont encore fait », a déclaré Meinert.

La Happy Tails Humane Society, située au 1408 McNeil Road, à Rock Falls, est un établissement à admission limitée et sans mise à mort qui héberge et prend soin des chiens et des chats errants et abandonnés jusqu’à ce qu’ils soient adoptés dans des foyers aimants et permanents.

« Nous promouvons l’adoption d’animaux de compagnie et l’éducation humaine. Happy Tails est une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3), selon son site Internet.

Pour plus d’informations, appelez ou envoyez un SMS au 815-626-2994.

Les bénéfices de l’année dernière ont été reversés au refuge pour animaux Granny Rose à Dixon.