La brosse à air chaud Viral Revlon est déjà à 25% de réduction pour le Black Friday

Appel à tous les gens aux cheveux bouclés, ondulés, crépus ou poofy: Mon outil capillaire préféré de tous les temps (et j’en ai beaucoup essayé) est à nouveau en vente avec les premiers prix du Black Friday. Le virus un TikTok favori, est à seulement 30 $, soit une réduction de 25 %. La brosse sèche-cheveux “miracle” est maintenant encore moins chère que lorsque je l’ai achetée en 2021. À ce prix, c’est un excellent cadeau, bien sûr. Mais c’est aussi une bonne occasion de vous faire plaisir, surtout si vous voulez avoir l’air élégant lors de cette fête de bureau.

La brosse sèche-cheveux de Revlon fait le travail d’une brosse ronde et d’un sèche-cheveux en un. Vous recevez des alertes de prix pour REVLON One-Step Volumizer Original 1.0 Sèche-cheveux et brosse à air chaud, Noir

S’il y a un type de personne auquel je ne peux pas m’identifier, ce sont ceux qui ont la dextérité manuelle nécessaire pour associer une brosse ronde et un sèche-cheveux dans une chorégraphie élégante pour obtenir des éruptions lisses, volumineuses et de qualité salon. (La magie de la tresse française est une seconde proche.) Sans l’ajout d’un troisième bras, mes options ont toujours été de repasser toute la personnalité de mes cheveux, de les boucler jusqu’à ce que je ressemble à Dolly Parton ou de les porter au naturel et de devoir rassurer tout le monde que je ne viens pas d’être électrocuté. Ou je suppose que je pourrais passer un bras et une jambe dans un bar à brushing. Mais comme je l’ai établi, je dois grandir un bras, pas en dépenser un.

Entrer le . J’ai vu cet outil capillaire tendance sur TikTok l’été dernier, peu de temps après avoir découvert que ma partie latérale et mon jean skinny étaient passés de mode sans mon consentement. J’ai parcouru les vidéos TikTok de Gen Z à la mode évangéliser la brosse, qui, selon eux, fait le travail à la fois d’une brosse ronde et d’un sèche-cheveux, vous redonnant efficacement l’un de vos bras. J’étais dans un état vulnérable de gériatrique millénaire malaise, et la brosse était en solde. J’ai pris l’appât.

je m’identifie comme Type-2B onduléavec les frisottis ajoutés d’un climat humide et post-partum repousse des mèches rebelles. Mes cheveux sont grands et chargés, une véritable crinière, cousine de Cousin Itt. Je suis allé en tant que Lorde pour Halloween une fois, avec une ressemblance honorable. J’ai acheté par impulsion d’innombrables outils de cheveuxaccessoires et produits au fil des années — , , la Styler Revo – dont beaucoup ne fonctionnaient pas correctement sur les cheveux épais (l’ère des pinces à papillons était particulièrement éprouvante pour moi). Et après être tombé dans le terrier du lapin TikTok, je m’attendais à ce que la brosse Revlon soit tout aussi décevante.

À ma grande surprise, la courbe d’apprentissage n’était qu’une petite berme et mes cheveux semblaient presque élégants après un seul essai. J’ai trouvé beaucoup de mémoire musculaire qui se chevauchent après des années d’utilisation du fer à friser, et avec l’aide de quelques tutoriels TikTok, je suis maintenant capable d’obtenir à la fois un look rebondissant et ondulé et un style plus droit à partir du même outil. J’aime que les styles bouclés avec le pinceau Revlon ne soient pas aussi Les styles Cowardly Lion et straight ne sont pas mous non plus. Et j’adore le fait de pouvoir sécher et coiffer mes cheveux en même temps, ce qui permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’éventuels dommages causés par la chaleur.

Voici comment le Fonctionne : comme une brosse ronde, le volumateur en une étape est rond – elliptique, en fait – et recouvert de poils doux pour lisser les mèches de cheveux au passage. Et comme un sèche-cheveux, l’outil souffle de l’air chaud depuis l’intérieur de la brosse, séchant vos cheveux et réglant la boucle (avec trois réglages de chaleur) au fur et à mesure. Contrairement à des concurrents comme le Dyson Airwrap, le deux-en-un de Revlon n’est livré avec aucun accessoire et il n’enveloppera pas automatiquement vos cheveux. C’est aussi seulement une fraction du prix.

Ces jours-ci, je lutte encore un peu contre les frisottis à mes racines – le grand baril de Revlon rend difficile de s’approcher très près de votre cuir chevelu – mais ce n’est rien d’une fois avec un fer à friser et une cuillerée de produit ne peut pas remédier . En dehors de cela, je n’ai pratiquement pas utilisé d’autres outils capillaires depuis l’achat de la brosse pour sèche-cheveux Revlon. Et pas une seule personne ne m’a demandé si j’avais récemment été électrocuté.