La Bromance de Kohli-Babar Azam avant la Coupe d’Asie pourrait avoir mis fin à la rivalité indo-pakistanaise en ligne

L’ancien skipper indien Virat Kohli rencontrant et saluant le capitaine pakistanais Babar Azam avant le choc de la Coupe d’Asie 2022 a peut-être mis fin à la rivalité sur les réseaux sociaux, même si brièvement. Les deux grands du jeu se sont rencontrés avant le choc très attendu de dimanche entre les deux nations à Dubaï alors que les fans étaient ravis de voir leurs favoris dans un seul cadre.

Le respect mutuel manifesté par les deux sur le terrain avec une poignée de main et des sourires sur leurs visages a été reporté sur le site de microblogging où les fans des deux nations se sont réunis pour partager leur amour et leur respect pour le cricket et avaient hâte d’assister à la rencontre du chapiteau. entre Kohli et Babar.

Virat Kohli a non seulement rencontré Babar Azam, mais a également passé quelques secondes avec l’entraîneur au bâton du Pakistan Mohammad Yousuf. La rencontre a eu lieu lorsque le Pakistan a terminé la séance d’entraînement tandis que l’équipe de cricket indienne est entrée à l’académie de cricket de l’ICC pour commencer la formation. #AsiaCup2022 — Arfa Feroz Zake (@ArfaSays_) 24 août 2022

Babar Azam et Virat Kohli Photo du jour ✌ pic.twitter.com/EMRVjRONmS – Vaibhav Bhola (@VibhuBhola) 24 août 2022

Quelle légende donneriez-vous à cette photo de Virat Kohli et Babar Azam ? pic.twitter.com/EkTNouIn4m — Bhawana (@bhawnakohli5) 24 août 2022

Vous n’êtes pas un fan de cricket si vous détestez Babar & Kohli, mais un fanatique nationaliste dont la connaissance du cricket se limite à la haine transfrontalière. Prendre plaisir! – Marwah Khan (@TheMarwahKhan) 24 août 2022

OH MON DIEU

Virat Kohli & Babar à nouveau ensemble.#ViratKohli #BabarAzam pic.twitter.com/UMchzTYfhD — Komal voir ♡ (@CricVillaa) 24 août 2022

Kohli vérifiant le biceps et le triceps de Babar pic.twitter.com/f45i39Lbj2 — ٰImran Siddique (@imransiddique89) 24 août 2022

Virat Kohli rencontre Babar Azam lors d’une séance d’entraînement – Génies des temps modernes. pic.twitter.com/5TyOHHa6Gk – CricketMAN2 (@ImTanujSingh) 24 août 2022

Moi regardant Kohli rencontrer Babar.pic.twitter.com/NY2ONlw5Ii – Taimoor Zaman (@taimoorze) 24 août 2022

Pendant ce temps, Virat Kohli est prêt à reprendre l’action lors de la prochaine Coupe Aisa 2022. Kohli, qui n’a pas été dans les meilleures formes au cours des deux dernières années, prendra le terrain contre le Pakistan dimanche après avoir été brièvement absent de Tournées en Afrique du Sud T20Is, aux Antilles et au Zimbabwe. Le dernier siècle international de Kohli est revenu en 2019 et depuis lors, il n’a pas réussi à convertir les années cinquante en gros scores.

