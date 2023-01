La Brixton Academy voit sa licence suspendue pendant trois mois après la mort de deux personnes dans l’horreur du concert d’Asake

La licence de la BRIXTON Academy a été suspendue pendant trois mois après la mort de deux personnes lors d’un concert.

Rebecca Ikumelo, 33 ans, et l’agent de sécurité de 23 ans Gaby Hutchinson ont été tués dans l’horreur lors d’un concert d’Asake le mois dernier.

La Brixton Academy a vu sa licence révoquée pour trois mois supplémentaires

Gaby Hutchinson travaillait comme agent de sécurité la nuit du concert et est décédé plus tard à l’hôpital

Rebecca Ikumelo, maman de deux enfants, est également décédée après le concert à la 02 Academy Crédit : PA

La décision a été prise aujourd’hui lors d’une réunion du sous-comité des licences du Lambeth Council.

Les dirigeants du Conseil avaient précédemment ordonné au lieu du sud-ouest de Londres de rester fermé jusqu’au 16 janvier au moins.

On craint que le bâtiment ne reste fermé pour toujours, les autorités enquêtant sur la révocation de sa licence.

Rebecca et Gaby sont morts et une femme s’est battue pour la vie lorsque 3 000 fans supplémentaires auraient tenté de forcer l’entrée à l’O2 Academy.

Le concert a dû être abandonné à mi-parcours car la vidéo semblait montrer des fans se heurtant à la police.

Un clip est également apparu d’une femme jetée dans les escaliers par des agents, cet incident étant actuellement à l’étude.

Le concert était la dernière représentation de trois spectacles à guichets fermés du chanteur nigérian Asake.

Les hommages ont afflué pour Gaby et Rebecca, la mère de deux enfants, après leur décès.

La famille de Gaby a déclaré: “Gaby a apporté tant d’amour, de rires et de blagues inappropriées dans nos vies et sera à jamais notre bébé, notre fille, notre sœur, notre homme et notre joie.

“Obtenir 23 ans de la vie de Gaby a été une bénédiction que nous n’oublierons jamais. Gaby vivra à jamais dans nos cœurs.

“Personne ne devrait aller travailler et ne pas rentrer à la maison.

“Mais Gaby protégeait farouchement ceux qu’ils aimaient et c’était la même chose avec le travail de Gaby.”

Rebecca a régulièrement posté sur son Instagram et YouTube à propos de ses deux fils, tous deux atteints d’autisme.

Elle a fait prendre conscience de la maladie sur ses réseaux sociaux et est apparue sur des podcasts pour parler de l’éducation des enfants avec un retard d’élocution.

Tragiquement, la veille du concert, la maman adorée a posté une vidéo d’un de ses garçons en train de parler en disant: “Pour penser qu’il y a à peine un an, il était non verbal.

“Il a tellement progressé cette année”.

Rebecca avait également récemment partagé des photos de la famille profitant de la neige alors qu’ils se préparaient pour Noël.

Sa famille l’a saluée “attention, gentillesse et amour”.

Dans une déclaration publiée par la Met Police, la famille a déclaré: “Rebecca était diplômée en soins infirmiers. C’était une adorable mère de deux enfants qui adorait travailler avec les enfants.

“Elle était très respectée dans la famille pour ses soins, sa gentillesse et son amour. Ses parents l’appellent Tosin (abréviation d’Oluwatosin), ce qui signifie “Le Seigneur est digne”.