La britannique Liz Truss tiendra des pourparlers d’urgence avec le chien de garde du budget

La première ministre britannique Liz Truss et le chancelier britannique de l’Échiquier Kwasi Kwarteng.

Le FMI a depuis rendu un verdict accablant sur les mesures prévues dans le mini-budget, affirmant qu’elles “augmenteront probablement les inégalités” et que le gouvernement britannique devrait “envisager des moyens de fournir un soutien plus ciblé et réévaluer les mesures fiscales”. , en particulier ceux qui profitent aux hauts revenus. »

Un nombre croissant d’économistes et d’investisseurs ont également prévu les plans, y compris le fondateur de Bridgewater, l’un des plus grands fonds spéculatifs du monde, Ray Dalio, qui a déclaré que les mesures proposées suggèrent une “incompétence” du gouvernement.