La britannique Liz Truss démissionne après que la tourmente ait anéanti son autorité – Kelowna Capital News

La Première ministre britannique Liz Truss a démissionné jeudi – s’inclinant devant l’inévitable après un mandat tumultueux et de courte durée au cours duquel sa politique a déclenché des turbulences sur les marchés financiers et une rébellion au sein de son parti qui a anéanti son autorité.

Faisant une déclaration prévue à la hâte devant son bureau du 10 Downing Street, Truss a reconnu que “je ne peux pas remplir le mandat pour lequel j’ai été élu par le Parti conservateur”.

Il s’agit de la troisième démission d’un Premier ministre conservateur en autant d’années et laisse un parti divisé à la recherche d’un chef capable d’unifier ses factions belligérantes. Truss, qui a déclaré qu’elle resterait en poste encore quelques jours pendant le déroulement de ce processus, n’est Premier ministre que depuis 45 jours.

Juste un jour plus tôt, elle avait juré de rester au pouvoir, affirmant qu’elle était “une combattante et non une lâcheuse”. Mais Truss n’a pas pu tenir plus longtemps après qu’un ministre de haut rang a quitté son gouvernement avec un déluge de critiques et qu’un vote à la Chambre des communes a sombré dans le chaos et l’acrimonie quelques jours seulement après avoir été forcée d’abandonner bon nombre de ses politiques économiques.

Un nombre croissant de législateurs avaient appelé Truss à démissionner après des semaines de troubles provoqués par son plan économique. Lorsqu’il a été dévoilé par le gouvernement le mois dernier, le plan a déclenché des turbulences financières et une crise politique qui a vu le remplacement du chef du Trésor de Truss, de multiples revirements politiques et une rupture de la discipline au sein du Parti conservateur au pouvoir.

Plus tôt, le législateur conservateur Simon Hoare a déclaré que le gouvernement était en plein désarroi.

« Personne n’a de plan de route. C’est une sorte de combat au corps à corps au quotidien », a-t-il déclaré jeudi à la BBC.

Truss a démissionné après une rencontre avec Graham Brady, un législateur conservateur chevronné qui supervise les défis de leadership. Brady a été chargée d’évaluer si le Premier ministre a toujours le soutien des députés conservateurs – et il semble qu’elle ne l’ait pas fait.

“Il est temps que le Premier ministre parte”, a déclaré jeudi la députée conservatrice Miriam Cates. Un autre, Steve Double, a déclaré à propos de Truss : “Elle n’est malheureusement pas à la hauteur.” La législatrice Ruth Edwards a déclaré “qu’il n’est pas responsable pour le parti de lui permettre de rester au pouvoir”.

La colère des législateurs a grandi après un vote mercredi soir sur la fracturation pour le gaz de schiste – une pratique que Truss veut reprendre malgré l’opposition de nombreux conservateurs – a produit des scènes chaotiques au Parlement.

Les conservateurs détenant une large majorité parlementaire, un appel de l’opposition à l’interdiction de la fracturation hydraulique a été facilement rejeté. Mais il y a eu des manifestations de colère à la Chambre des communes, les whips des partis étant accusés d’utiliser des tactiques brutales pour gagner des voix.

Chris Bryant, un législateur du Parti travailliste de l’opposition, a déclaré qu’il “avait vu des membres être physiquement malmenés … et victimes d’intimidation”. Les responsables conservateurs ont nié qu’il y ait eu de la maltraitance.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles la whip en chef conservatrice Wendy Morton, qui est responsable de la discipline de parti, et son adjointe avaient démissionné. Quelques heures plus tard, le bureau de Truss a déclaré que les deux étaient restés à leur poste.

Les journaux qui soutiennent habituellement les conservateurs étaient au vitriol. Un éditorial du Daily Mail titrait : « Les roues se sont détachées de la voiture de clown Tory ».

La secrétaire au Commerce international, Anne-Marie Trevelyan, envoyée sur les ondes jeudi matin pour défendre le gouvernement, a insisté sur le fait que l’administration apportait une “stabilité”. Mais elle n’a pas été en mesure de garantir que Truss conduirait le parti aux prochaines élections.

“Pour le moment, je pense que c’est le cas”, a-t-elle déclaré.

Les sondages d’opinion donnant au Parti travailliste une avance importante et croissante, le Parti conservateur a décidé que son seul espoir d’éviter l’oubli électoral était de remplacer Truss. Mais ils restent divisés sur qui exactement devrait le faire.

Le parti tient à éviter une autre course à la direction qui divise comme la course d’il y a quelques mois qui a vu Truss vaincre l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak. Parmi les remplaçants potentiels – si seuls les législateurs conservateurs peuvent s’entendre – figurent Sunak, la chef de la Chambre des communes Penny Mordaunt et le nouveau chef du Trésor Jeremy Hunt.

Qui que ce soit, il sera le troisième Premier ministre du pays cette année seulement. Une élection nationale ne doit pas avoir lieu avant 2024.

La chute de Truss a été accélérée par la démission mercredi de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman. Elle a démissionné après avoir enfreint les règles en envoyant un document officiel depuis son compte de messagerie personnel. Elle a utilisé sa lettre de démission pour fustiger Truss, disant qu’elle avait “des inquiétudes quant à la direction de ce gouvernement”.

“Les affaires du gouvernement reposent sur le fait que les gens acceptent la responsabilité de leurs erreurs”, a-t-elle déclaré dans une fouille à peine voilée chez Truss.

Braverman a été remplacée au poste de ministre de l’Intérieur, ministre responsable de l’immigration et de la loi et de l’ordre, par l’ancien ministre du Cabinet Grant Shapps, un partisan de premier plan de son rival vaincu Sunak.

Les développements dramatiques sont survenus quelques jours après que Truss a limogé son chef du Trésor, Kwasi Kwarteng, vendredi après que le paquet économique que la paire a dévoilé le 23 septembre a effrayé les marchés financiers et déclenché une crise économique et politique.

Les 45 milliards de livres (50 milliards de dollars) de réductions d’impôts non financées du plan ont provoqué des turbulences sur les marchés financiers, martelant la valeur de la livre et augmentant le coût des emprunts du gouvernement britannique. La Banque d’Angleterre a été contrainte d’intervenir pour empêcher la crise de se propager à l’ensemble de l’économie et de mettre en danger les fonds de pension.

Lundi, la remplaçante de Kwarteng, Hunt, a supprimé la quasi-totalité des réductions d’impôts de Truss, ainsi que sa politique énergétique phare et sa promesse de ne pas réduire les dépenses publiques. Il a déclaré que le gouvernement devra économiser des milliards de livres et qu’il y a “de nombreuses décisions difficiles” à prendre avant de présenter un plan budgétaire à moyen terme le 31 octobre.

S’adressant aux législateurs pour la première fois depuis le demi-tour, Truss s’est excusée mercredi et a admis qu’elle avait commis des erreurs au cours de ses six semaines au pouvoir, mais a insisté sur le fait qu’en changeant de cap, elle avait “pris ses responsabilités et pris les bonnes décisions dans l’intérêt de la la stabilité économique du pays.

Les élus de l’opposition ont crié “Démissionnez !” alors qu’elle s’exprimait à la Chambre des communes. Mais Truss a dit qu’elle ne le ferait pas.

Le chef du Parti travailliste, Keir Starmer, a accusé les conservateurs de manquer « du devoir patriotique fondamental de tenir le peuple britannique à l’écart de ses propres querelles pathétiques ».

Il a déclaré qu’au milieu d’une aggravation de la crise du coût de la vie, «la Grande-Bretagne ne peut plus se permettre le chaos des conservateurs. Nous avons besoin d’élections générales maintenant.

—Jill Lawless, Associated Press

Royaume-Uni