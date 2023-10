La Britannique Hannah Klugman, 14 ans, bat le record de Coco Gauff au W100 Shrewsbury | Actualités tennistiques

L’adolescente britannique Hannah Klugman est devenue la plus jeune joueuse à se qualifier pour un tournoi W100 du circuit ITF avant de remporter son match du premier tour à Shrewsbury.

Lors de sa quatrième apparition professionnelle en simple, la joueuse de 14 ans a battu la Tchèque Aneta Laboutkova 6-2 6-1 lors de son premier match de qualification au W100 Shrewsbury, avant de battre la vétéran turque Pemra Ozgen 6-4 6-3 pour atteindre le tableau principal où elle a battu sa compatriote Gina Feistel – la 622e mondiale – 6-3 7-5 au premier tour.

Sa course améliore le record de la championne en titre du simple féminin de l’US Open, Coco Gauff, qui était la plus jeune joueuse à se qualifier pour un tournoi W100.

Gauff a ensuite atteint les quarts de finale du W100 Charleston à seulement 15 ans en 2019.

À 14 ans, huit mois et quatre jours, l’étoile montante Klugman est la troisième plus jeune joueuse à figurer dans le tableau principal d’un tournoi ITF W100, avec Radina Dimitrova (14 ans, trois mois et six jours) et Viktoriya Tomova ( 14 ans, six mois, 26 jours) ont obtenu des wild-cards au W100 Sofia en 2012 et 2014, respectivement.

Klugman jouera ensuite au deuxième tour du simple féminin contre sa compatriote britannique Lily Miyazaki, numéro 5 britannique et numéro 163 mondiale.

Regardez les moments forts de Klugman contre Sayaka Ishii lors du tournoi junior de l’US Open



Klugman a désormais un bilan de 5-3 victoires-défaites sur le circuit mondial de tennis de l’ITF, après avoir également atteint les quarts de finale lors de ses débuts professionnels au W25 Nottingham en avril.

Elle a atteint les quarts de finale du simple féminin de l’US Open Junior Championship plus tôt cet été, après avoir également fait équipe avec Isabelle Lacy pour se qualifier pour la finale du double féminin au Junior Wimbledon.

