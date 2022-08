La brillante réaction de Piers Morgan alors que lui et le journaliste de guerre Sun Jerome Starkey sont INTERDITS par la Russie suite à l’invasion de Poutine

PIERS Morgan a été mis sur liste noire par Vladimir Poutine et INTERDIT d’entrer en Russie.

Le chroniqueur pragmatique du Sun figurait sur la dernière liste des personnes interdites – aux côtés de notre rédacteur en chef de la défense et journaliste de guerre Jerome Starkey.

Piers Morgan photographié avec le président ukrainien Volodmyr Zelensky et la première dame Olena Crédit : Instagram

Jerome Starkey a fait des reportages sur la guerre en Ukraine Crédit : Louis Wood

Piers – qui a présenté la semaine dernière une série d’interviews exclusives mondiales percutantes et de reportages ukrainiens dans son émission Piers Morgan Uncensored sur TalkTV – a accepté l’interdiction avec bonne humeur.

“Ce n’était pas sur ma liste de choses à faire pour les vacances immédiates”, a-t-il tweeté à ses 8 millions de followers sur Twitter.

Jérôme travaille en première ligne sur les horreurs de la guerre brutale de Poutine en Ukraine depuis le début du conflit en février.

La Russie est de plus en plus isolée sur la scène mondiale, tandis que la Grande-Bretagne montre la voie en soutenant l’Ukraine.

Des centaines de Britanniques sont désormais interdits d’entrer dans le pays en ruine de Poutine – avec Piers et Jerome parmi la liste des 37 autres libérés cet après-midi.

Il comprenait des politiciens, des journalistes et d’autres partisans de l’Ukraine.

Le leader travailliste Kier Starmer, l’ancien Premier ministre conservateur David Cameron et l’animateur d’ITV Robert Peston ont tous été ajoutés à la liste noire.

Le présentateur vétéran de la BBC Huw Edwards, le chef du Parti national écossais Ian Blackford et les députés travaillistes Lisa Nandy et David Lammy ont également été nommés par les Russes.

Le régime de Poutine a fait rage que les Britanniques ont tous été interdits en raison du “désir destructeur de Londres”.

Moscou avait déjà mis sur liste noire des personnalités telles que le Premier ministre Boris Johnson, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss et l’ancienne Première ministre Theresa May.

La liste des noms de la soi-disant “liste d’arrêt” de la Russie se trouve sur le site Web du ministère des Affaires étrangères de Poutine – dans ce qui pourrait être considéré comme un insigne d’honneur pour les Britanniques.

La Grande-Bretagne a fourni un soutien clé à l’Ukraine pendant la guerre, en envoyant des armes, du soutien et en accueillant des réfugiés.

Plus de 100 000 Ukrainiens sont maintenant installés au Royaume-Uni, car les Britanniques leur ont ouvert leur cœur.

Et des armes clés telles que des canons d’artillerie et des drones ont été fournies aux forces ukrainiennes pour les aider à monter une vaillante défense contre Poutine.

La guerre de la Russie dure depuis plus de six mois maintenant, bien que le tyran fou Vlad et ses généraux soient convaincus de prendre Kyiv en quelques heures seulement.

Au lieu de cela, Poutine a mené une campagne désastreuse qui a vu ses forces s’enliser et reculer – perdant des dizaines de milliers de soldats et des millions de livres de véhicules et d’armes.

Moscou s’est plutôt tournée vers des attaques vicieuses contre des civils et a été largement accusée d’avoir commis des crimes de guerre – avec des informations la semaine dernière sur un soldat ukrainien castré par les Russes.

On craint que Poutine n’aille encore plus loin s’il n’est pas arrêté en Ukraine – le fou voulant reconstruire une nouvelle version de l’Union soviétique.

Et les rumeurs continuent de tourbillonner autour de la santé du tyran, avec des images étranges ce week-end montrant qu’il est apparemment incapable d’utiliser sa main droite.