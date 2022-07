La brillance par la conception – Kelowna Capital News

– Paroles d’Angela Cowan Photographies de Don Denton

Après avoir passé 15 ans à construire des armoires personnalisées de haute qualité pour les nouvelles maisons des clients, Ann-Marie et Jason Fifield de Heronwood Custom Cabinetry ont enfin eu l’occasion d’utiliser leur expertise sur leur propre maison de rêve, et le résultat est une magnifique ferme avec les deux un design traditionnel et épuré qui donne sur une vue spectaculaire du Mont Prévost.

Ayant déjà entrepris une lourde rénovation de leur maison rurale à Duncan, le couple n’avait aucun projet immédiat de construction lorsqu’ils ont acheté le terrain de quatre acres adjacent au leur il y a cinq ans.

“C’était une forêt épaisse, et nous l’avons essentiellement achetée comme une extension pour que nos garçons puissent faire du vélo de montagne et jouer”, explique Ann-Marie.

Elle et Jason ont lentement commencé à dresser une liste d’idées de conception et à rédiger des visions pour la propriété.

Ensuite, « Juste à l’approche de COVID-19, nous avons pensé que nous avions besoin de plus d’espace et d’un bureau à domicile, et nous avons lancé le processus avec Pacific House Design », dit-elle.

Avec deux jeunes garçons et leurs chiens qui couraient partout, les matériaux durables et de haute qualité étaient une priorité, tout en s’assurant que l’espace était aussi fonctionnel que beau.

Achevée en juillet dernier, la ferme est lumineuse et aérée, ses finitions extérieures en noir et blanc sont classiques et élégantes, et son design intérieur est soigneusement planifié pour ancrer l’espace avec cohérence et élégance.

Une entrée avant profilée offre un simple banc et une rangée de crochets muraux à côté d’un double ensemble d’armoires du sol au plafond, gardant la ligne de mire bien rangée lorsque vous vous déplacez dans la grande pièce, où un superbe foyer en pierre entoure un poêle à bois. cheminée sous plafond cathédrale.

En tournant, il est naturel de continuer à se déplacer dans la cuisine, où un îlot important de quartz clair et de chêne naturel présente un large espace pour s’asseoir, manger, cuisiner ou discuter. La maison a des éléments intégrés personnalisés partout – des étagères flanquant la cheminée, à l’entrée principale, dans le bureau à domicile conçu par Ann-Marie – mais c’est ici dans la cuisine que l’expertise de Heronwood brille vraiment, en particulier dans les détails.

Un coup de pied de meuble longe l’intérieur de l’îlot, ce qui permet de se tenir debout et de préparer les repas facilement et confortablement. Des panneaux et des poteaux ajoutés renforcent l’esthétique traditionnelle, tandis que les comptoirs en quartz clair sont plus modernes et élégants. La quincaillerie en laiton satiné rehausse les armoires blanches déjà élégantes, ainsi que la moulure courbée en deux étapes et la large garniture de fenêtre. Des armoires vitrées courent le long du dessus, éclairées par une douce lueur à l’intérieur, tandis qu’une armoire entièrement vitrée adjacente à la fenêtre offre un endroit idéal pour afficher les plats préférés.

À l’intérieur des armoires se trouvent certaines des caractéristiques les plus intéressantes. Au-delà du réfrigérateur et du congélateur à panneaux, plusieurs portes révèlent des conceptions ingénieuses. Il y a des déploiements sous tous les éviers pour éviter que quoi que ce soit ne se perde dans les recoins. Un ascenseur pour appareils électroménagers sur un côté de l’îlot abrite le batteur sur socle des couples, prêt à l’emploi et facilement rangé une fois terminé. L’armoire d’angle près du grand évier de ferme en porcelaine est équipée d’un mécanisme à moitié Susan paresseux et à moitié coulissant, qui pivote en demi-cercle puis tire les étagères intérieures profondes vers l’extérieur. Même en mettant de côté le charme et la beauté de la conception, la maison est remarquable pour n’avoir absolument aucun espace inutilisable ou perdu dans l’ensemble de la conception.

S’appuyant sur cette efficacité, le garde-manger d’un majordome juste au coin de la rue sert également de buanderie et de vestiaire, utilisant à nouveau chaque pied carré pour une utilisation optimale. Une salle multimédia, le bureau à domicile d’Ann-Marie et la suite principale ancrent les trois autres coins du rez-de-chaussée. À l’étage se trouve le domaine des garçons, avec deux chambres à coucher, chacune équipée d’un mur caractéristique en toile de lin pour ajouter une touche de couleur, une salle de bain en carreaux de nid d’abeilles foncés et avec un comptoir en béton de quartz, et une salle de jeux ouverte.

« J’ai fait des folies sur le tapis », raconte Ann-Marie en souriant. “C’est de la laine, et j’adore ça.”

L’épaisse pile sous les pieds et la ligne de toit inclinée dans la salle de jeux des garçons évoquent une sensation chaleureuse de vie au sommet de la montagne et donnent à la famille une touche de familiarité dans la nouvelle construction.

« J’adore ça », dit Ann-Marie. “Nous avons toujours eu de vieilles maisons de caractère, donc pour avoir ce plafond incliné, il a toujours cette sensation d’une vieille maison.”

En redescendant, la collection de luminaires est particulièrement frappante.

« J’étais vraiment particulière avec le pack d’éclairage que nous avons choisi », note Ann-Marie.

Le lustre de la grande salle – un magnifique anneau de fer noir parsemé d’ampoules apparentes de style vintage – crée une pièce maîtresse qui attire immédiatement le regard. Mais encore plus impressionnant est le deuxième lustre qui est suspendu exactement à la même hauteur depuis le toit extérieur du patio. L’après-midi, la paire de lumières crée un effet miroir soigné ; la nuit, la lueur réfléchie semble grandir et relie le salon chaleureux au vaste ciel et aux étoiles au-delà. Cette finition en fer se retrouve dans le luminaire de la salle à manger, à bords carrés mais avec des ampoules similaires, et relie les deux espaces ensemble. Les luminaires de bibliothèque au fini laiton au-dessus des étagères intégrées entourant la cheminée et les luminaires coniques suspendus au-dessus de l’îlot sont également complémentaires.

Étonnamment, l’ensemble de la construction n’a pris qu’environ huit mois, même au milieu des retards et des obstacles pandémiques.

« Notre haut niveau d’efficacité et d’organisation est ce qui permet à notre entreprise de construire des maisons dans des délais très courts », explique David Vandine, de Vandine Construction. « Nous ne perdons pas de temps. Il se passe quelque chose chaque jour sur nos projets, et je pense que je suis le plus fier de notre souci du détail et du haut niveau de qualité que nous offrons à nos clients.

“Chaque pièce a de belles armoires personnalisées”, ajoute-t-il à propos de la construction. « La cuisine s’est avérée magnifique et toute la maison était vraiment bien détaillée. Nous utilisons Heronwood pour nos armoires depuis longtemps maintenant, et nous les recommandons définitivement à nos clients en premier.

« La qualité était primordiale pour nous », ajoute Ann-Marie. «Nous voulions moins de pieds carrés, et avec l’éclairage, les appareils de plomberie, les menuiseries dans toute la maison, nous voulions obtenir de la qualité. Et avec Vandine Construction, nous avons été tellement impressionnés et satisfaits de la façon dont ils ont géré le projet. Ils ont respecté les délais de construction, ce qui n’est pas typique dans l’industrie, et nous avons été continuellement au courant pendant tout le processus, ce qui a rendu notre première construction réalisable. »

En faisant la construction à partir de zéro, elle et Jason ont pu aborder chaque décision avec beaucoup de considération, en partie parce qu’ils avaient passé si longtemps à planifier la construction.

“Nous étions nos propres concepteurs dans le processus, donc les détails de peinture, les détails de garniture, notre quincaillerie pour les portes, tout a vraiment été pensé avant la construction”, explique-t-elle. « Il était important pour nous de respecter le style de conception dans toute la maison. S’assurer que tout était lié à la conception. Même avec mon bureau, c’est vert et le mur caractéristique de mon fils juste au-dessus est vert. Et la chambre de mon autre fils est bleue, et la salle des médias en dessous est bleue.

« Je rêve depuis que nous avons lancé notre entreprise il y a 15 ans qu’un jour nous serions les clients », dit-elle en riant. “Et c’est exactement ce dont nous avons besoin.”

Cette belle maison se dirige vers le marché, et Brian Danyliw avec L’Agence sera l’agent inscripteur.

FOURNISSEURS:

Architecte/Design :

Conception de maison du Pacifique Ouest

Design d’intérieur :

Armoires personnalisées Heronwood

Construction et finition intérieure : Vandine Construction, Strickland Finishing Carpentry

Cloison sèche intérieure :

Intérieurs Gordon et Gordon

Peinture: Peinture de mouton noir

Ébénisterie et menuiserie :

Armoires personnalisées Heronwood

Plancher : planchers de vallée en bois franc; tapis par Jordans Flooring Nanaimo

Carrelage : Carreau de ville, carrelage Cowichan

Portes : Contreplaqué Windsor

Fenêtres : fenêtres Westeck

Eclairage : Eclairage McLaren

Appareils de plomberie :

Éclaboussures Bain et Cuisine, EMCO

Comptoirs : Forme Flo

Poêle à bois : South Island Fireplace

Cheminée Foyer/Maçonnerie :

Corbeau Stoneworks

Électroménagers : Électroménagers Coast

Revêtement extérieur :

Parements et soffites Joneson

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Décoration de maison