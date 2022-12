La brillance et l’étrangeté de ChatGPT

Comme la plupart des nerds qui lisent de la science-fiction, j’ai passé beaucoup de temps à me demander comment la société accueillera la véritable intelligence artificielle, si et quand elle arrivera. Allons-nous paniquer ? Commencer à aspirer nos nouveaux seigneurs robots ? L’ignorer et vaquer à nos occupations quotidiennes ? Il a donc été fascinant de voir la Twittersphere essayer de donner un sens à ChatGPT, un nouveau chatbot d’IA de pointe qui a été ouvert pour des tests la semaine dernière. ChatGPT est tout simplement le meilleur chatbot d’intelligence artificielle jamais mis à la disposition du grand public. Il a été construit par OpenAI, la société d’IA de San Francisco qui est également responsable d’outils comme GPT-3 et DALL-E 2, le générateur d’images révolutionnaire sorti cette année.

Comme ces outils, ChatGPT – qui signifie “transformateur pré-formé génératif” – a atterri avec fracas. En cinq jours, plus d’un million de personnes s’est inscrit pour le tester, selon Greg Brockman, président d’OpenAI. Des centaines de captures d’écran de conversations ChatGPT sont devenues virales sur Twitter, et nombre de ses premiers fans en parlent en termes étonnés et grandioses, comme s’il s’agissait d’un mélange de logiciel et de sorcellerie.