Les sensations de tir chez les adolescentes de l’Inde ont étendu leur domination dans le Coupe du monde ISSF ici lundi, remportant les médailles d’or par équipe mixte dans les épreuves de pistolet à air comprimé de 10 m et de carabine à air comprimé de 10 m pour poursuivre leur formidable parcours de forme à l’approche des Jeux olympiques de cette année. Avec les trois médailles d’or de lundi, l’Inde a jusqu’à présent décroché six premières places, quatre médailles d’argent et autant de médailles de bronze pour un total de 14. Un deuxième lointain est l’équipe des États-Unis avec trois médailles d’or, deux d’argent et une de bronze. Le duo sensationnel de Saurabh Chaudhary et Manu Bhaker a remporté la médaille d’or par équipe mixte de pistolets à air comprimé de 10 m après que Divyansh Singh Panwar et Elavenil Valarivan aient produit un excellent tir pour remporter confortablement la médaille d’or dans l’épreuve de carabine à air mixte de 10 m.

Chaudhary, 18 ans, et Bhaker, 19 ans, ont battu Golnoush Sebhatollahi et Javed Foroughi, d’Iran 16-12, réalisant un brillant rallye après avoir mené 0-4 à la fin de la deuxième série pour donner à l’Inde leur cinquième médaille d’or à l’événement en cours. Il s’agissait de la cinquième médaille d’or par équipe mixte en Coupe du monde.

Dans la soirée, les hommes indiens ont remporté l’épreuve par équipe de skeet tandis que les femmes se sont contentées de l’argent. Dans les finales mixtes au pistolet, les Iraniens ont bien commencé, mais une fois que les Indiens ont surmonté leurs problèmes de départ, ils étaient imparables et ont répondu aux énormes attentes en remportant le premier prix. Pour l’Inde également, Yashaswini Singh Deswal et Abhishek Verma ont remporté la médaille de bronze dans la même épreuve après avoir battu les Turcs Sevval Ilayda Tarhan et Ismail Keles 17-13 au champ de tir Dr Karni Singh.

Les Indiens ont commencé sur une note inattendue, concédant une avance de 2-0 dans la première série et leurs rivaux déterminés l’ont doublée à la fin de la série suivante. Foroughi et Sebhatollahi ont pris un excellent départ, conservant une avance de quatre points sur Chaudhary et Bhaker pendant la majorité du match. Cependant, les favoris locaux se sont ensuite réunis et ont commencé à tirer comme ils le devraient normalement.

Le duo indien a remporté trois séries consécutives pour transformer un déficit de 6-10 en une avance de 12-10. Après avoir devancé leurs adversaires, Bhaker et Chaudhary ont conservé leur avantage pour sortir des gagnants méritants.

Les Indiens ont terminé deuxièmes de la qualification avec un total de 384. Dans le match pour la médaille de bronze, Deswal et Verma ont dominé dès le départ, prenant une énorme avance de 8-0 dans les quatre premières séries, avant que la Turquie ne se batte fermement pour faire 10- 8 après neuf séries.

Après cela, ils ont devancé leurs adversaires pour terminer troisième sur le podium. Plus tôt ce matin, Elavenil, 21 ans, et Divyansh, 18 ans, s’étaient associés pour remporter l’or en équipe mixte de carabine à air comprimé de 10 m. C’était le premier d’Elavenil au niveau senior, tandis que le quatrième pour Divyansh aux Coupes du monde seniors. Le duo indien a tiré un total de 16 dans le match pour la médaille d’or pour finir devant le numéro un mondial hongrois Istvan Peni et Eszter Denes qui en ont réussi 10.

Ils étaient heureux d’avoir réussi, après avoir participé à leur premier tournoi compétitif en plus d’un an en raison de la pandémie COVID-19. «Nous sommes en fait assez heureux de participer au tournoi. En fin de compte, Divyansh et moi avons très bien réussi à remporter l’or », a déclaré Elavenil après son événement. Les Indiens ont tiré un 10,4 chacun dans le tir final pour assurer le premier prix tandis que le duo hongrois a obtenu 10,7 et 9,9 au champ de tir du Dr Karni Singh. Avant cela, ils ont plus ou moins scellé le problème avec un 10,8 chacun dans l’avant-dernière tentative, alors même que leurs adversaires réussissaient 10,4 chacun. Mary Carolynn Tucker et Lucas Kozeniesky (17) des États-Unis ont remporté la médaille de bronze devant les Polonais Aneta Stankiewicz et Tomasz Bartnik (15). Dans la deuxième qualification, Elavenil et Divyansh ont pris la première place après avoir tiré respectivement 211,2 et 210,1 pour un total de 421,3. Ensemble, Peni et Denes ont tiré un total de 419,2 dans la qualification. L’autre couple indien de l’épreuve, Anjum Moudgil et Arjun Babuta, n’a pas pu se qualifier pour la finale après avoir terminé cinquième des qualifications avec un score total de 418,1. Plus tard, l’équipe indienne de Gurjoat Khangura, Mairaj Ahmad Khan et Angad Vir Singh Bajwa a battu les Qataris Nasser Al-Attiya, Ali Ahmed AO Al-Ishaq et Rashid Hamad 6-2 pour remporter la médaille d’or par équipe masculine de skeet.

Dans la finale féminine, les Indiennes Parinaaz Dhaliwal, Karttiki Singh Shaktawat et Ganemat Sekhon se sont contentées de l’argent après avoir perdu la Kazakhstanaise Rinata Nassyrova, Olga Panarina et Zoya Kravchenko 4-6 en finale.