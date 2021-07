La BRI appelle à une coopération mondiale sur les monnaies numériques des banques centrales

Plusieurs banques centrales explorent les monnaies numériques qui seraient émises par les banques centrales aux banques commerciales ou directement au public. Leurs efforts se sont intensifiés au cours de la dernière année dans un contexte de baisse de l’utilisation des espèces et d’intérêt croissant pour les crypto-monnaies comme le bitcoin.

Le rapport a été rédigé en collaboration avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.

Cela peut être réalisé de plusieurs manières, selon le rapport, telles que la création de normes communes et la mise en place d’infrastructures de paiement internationales.

Une illustration photo montrant un collier en or, des pièces d’argent et des représentations visuelles de bitcoins placés au-dessus de différentes devises.

La Banque populaire de Chine a ouvert la voie, avec des essais dans le monde réel déjà en cours dans plusieurs villes.

« Je pense que chaque banque centrale, chaque pays devrait avoir sa propre monnaie souveraine », a déclaré vendredi Agustín Carstens, directeur général de la Banque des règlements internationaux, ou BRI, à Annette Weisbach de CNBC.

« Étant donné que pratiquement toutes les banques centrales y pensent, c’est une opportunité unique pour les différentes monnaies numériques des banques centrales d’être interopérables », a déclaré Carstens, ajoutant que les banques centrales mondiales devraient s’assurer que leurs systèmes sont « congruents les uns avec les autres » et que » les transactions dans différentes devises peuvent être effectuées de manière transparente. »

La BRI est un groupe parapluie pour les banques centrales, représentant des institutions de la Réserve fédérale américaine à la Banque populaire de Chine. Son rapport avec le FMI et la Banque mondiale a déclaré que les monnaies numériques de la banque centrale, ou CBDC, pourraient permettre des paiements transfrontaliers moins chers et plus rapides.