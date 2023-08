Marta a versé des larmes lors de la conférence de presse de mardi pour prévisualiser le dernier affrontement de la phase de groupes du Brésil contre la Jamaïque. On lui a demandé de réfléchir à son héritage de 20 ans; la sextuple joueuse mondiale de l’année de la FIFA a confirmé avant le tournoi que cette Coupe du monde serait sa dernière.

Au départ, elle a dévié de la question, ne voulant pas parler d’elle-même.

L’entraîneur-chef Pia Sundhage a volontiers repris le flambeau en déclarant : « Marta a joué en Suède en tant que jeune joueuse. Je l’ai vue en U-20 et à la Coupe du monde de Thaïlande (2004), et j’ai entraîné contre elle dans des équipes de club, et elle compte tellement pour le football suédois en fait, alors je savais qu’elle était grande. D’accord, c’est une joueuse célèbre. Mais je ne pouvais même pas imaginer à quel point elle était grande au Brésil. Je suis donc très ému d’être entouré d’une si bonne joueuse, et pas seulement de ce qu’elle va faire demain, mais de ce qu’elle a fait pendant tant d’années et d’être un modèle fantastique. Alors merci pour ça.

Marta elle-même a déclaré via un traducteur: « Quand j’ai commencé à jouer, je n’avais pas d’idole, une idole féminine. » Elle était incapable de se voir dans le jeu car personne ne montrait le football féminin quand elle grandissait, et maintenant les gens l’arrêtent, elle et l’équipe, et leur disent : « Ma fille veut être comme vous.

« Cela ne serait pas arrivé si nous nous étions arrêtés aux premiers obstacles auxquels nous avons été confrontés », a déclaré Marta, attribuant une persévérance continue au fil des ans pour avoir construit le jeu jusqu’à ce point.

En ce qui concerne leur préparation pour la Jamaïque, Sundhage a déclaré qu’elle ne révélerait bien sûr pas leur tactique, même si elle était très consciente de ne pas répéter leur erreur contre la France en perdant Wendie Renard sur un coup franc. Elle a dit qu’ils étaient préparés pour un match très rapide et physique des deux côtés.

On a demandé à Marta si elle pouvait jouer 90 minutes ; elle a dit: «Je vais lutter, mais je vais me battre pour jouer 90 minutes. Je suis prêt. Je suis préparé. »

