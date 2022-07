La bravoure des défenseurs d’Azovstal rappelée aux funérailles de Kyiv

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Lorsqu’il s’est livré aux forces russes en mai dans l’aciérie pulvérisée d’Azovstal à Marioupol, le soldat ukrainien blessé n’a pas pu dire au revoir à son ami tué, dont le corps a dû être laissé avec des centaines d’autres morts. . L’ancien prisonnier de guerre, qui s’appelle David, a finalement eu sa chance jeudi dans un crématorium de Kyiv.

Se déplaçant prudemment avec des béquilles après l’amputation de sa jambe gauche, David et d’autres soldats ont fait leurs adieux à Ilya Honcharov, dont le cercueil était drapé du drapeau ukrainien jaune et bleu.

“Une douce mort à l’agonie pour vous”, ont-ils entonné. “Je me dissoudrai en toi et vivrai pour toujours en toi.”

David est l’un des rares prisonniers de guerre du siège d’Azovstal que la Russie a libéré lors d’un échange.

Et le corps de Honcharov, âgé de 26 ans, parmi des centaines que les deux parties ont également échangé alors même qu’ils se combattent, est l’un des rares que les autorités ukrainiennes ont pu identifier. Son frère a reconnu un de ses tatouages.

Au cours des deux mois qui ont suivi la reddition des combattants d’Azovstal, mettant fin à leur défense acharnée de l’usine tentaculaire qui est devenue un symbole de la ténacité ukrainienne dans la guerre contre la Russie, peu de familles et d’amis de ceux qui ont été tués ou capturés ont pu trouver la solution.

Restent encore sans réponse les questions rongeantes de savoir comment, où et quand des êtres chers sont morts. Certains restes pourraient ne jamais être récupérés.

Si les forces ukrainiennes libèrent un jour Marioupol, certaines familles espèrent au moins récupérer des poignées de terre de la ville qui a été bombardée presque jusqu’à l’oubli. Champ de la mort pour des milliers de civils, les ruines carbonisées sont un lieu sacré pour les familles des soldats tués en essayant d’empêcher la ville stratégique et son port de tomber aux mains des Russes.

Plus de 2 000 défenseurs d’Azovstal sont sortis de son épave tordue en captivité russe à la mi-mai, mettant fin au siège de près de trois mois de Marioupol. Leurs familles ne savent toujours pas quand – ni même si – ils pourraient rentrer à la maison.

David faisait partie des 144 soldats ukrainiens – dont 95 qui ont combattu à Marioupol – que les forces russes ont remis le 29 juin lors d’un échange de prisonniers.

Il n’est toujours pas en mesure de parler de ses six semaines de captivité de peur de compromettre la libération d’autres prisonniers de guerre et il ne voulait pas être identifié par son nom complet.

Mais David a parlé volontiers de son ami Honcharov, qui avait été mutilé par un obus de mortier qui lui avait brisé les os des bras et des jambes, et enfoncé des éclats d’obus dans son dos. Honcharov s’était accroché à la vie pendant des heures à travers sa douleur, et ses camarades traînaient pour se cacher dans un sous-sol après la tombée de la nuit, se déplaçant à travers le paysage infernal de l’usine de métal tordu, de voitures renversées et de béton brisé.

« Je ne sais pas comment il est resté si courageux. Je ne pouvais pas supporter une telle douleur », a déclaré David.

Honcharov est mort le 16 mai, le jour qui a marqué le début de la fin du siège de Marioupol. C’est alors que les défenseurs restants d’Azovstal ont commencé à se rendre – les derniers résistants ukrainiens dans la ville occupée. Ils avaient en grande partie épuisé leurs réserves et les commandants leur avaient dit qu’ils avaient accompli leur mission d’attacher et de saigner les forces russes aussi longtemps que possible.

Quelques chanceux ont été transportés dans des hélicoptères volant à basse altitude avant la reddition dans une série de missions de sauvetage clandestines audacieuses et parfois meurtrières. Mais plus de 2 400 sont restés piégés et se sont rendus aux forces russes. Parmi eux, David, dont une partie de la jambe gauche a été arrachée par un missile antichar quelques heures avant le début de la reddition du 16 mai.

Les survivants ont laissé derrière eux des centaines de corps, dont Honcharov. Il a été renvoyé à Kyiv lors de l’un des six échanges de restes. Les échanges ont inclus les corps de plus de 400 soldats tombés à Marioupol, y compris à Azovstal. On ne sait pas combien il en reste.

“Je pense que nous ne connaîtrons jamais le nombre exact”, a déclaré Olena Tolkachova, qui travaille avec le régiment Azov, l’une des unités ukrainiennes qui ont défendu l’aciérie. Elle dirige le service spécialisé du régiment qui organise les soins médicaux pour ses blessés et les funérailles pour ses morts. Il répond également aux appels interminables des familles demandant des nouvelles des prisonniers et si des restes ont été identifiés.

Le dernier échange a eu lieu le 19 juillet. Chaque partie donne aux 45 autres corps, rencontre et signature des documents avant de se séparer. Les corps que les forces russes ont remis appartenaient à diverses unités ukrainiennes. Certains sacs mortuaires portent la mention « Azovstal » ou « Mariupol », mais la plupart sont simplement étiquetés « Ukrainien ».

Des tests ADN sont nécessaires pour identifier la plupart des restes. Seulement 2% à 3% sont identifiés avec des effets personnels, des uniformes de soldats ou des marques distinctives, y compris des tatouages, a déclaré Tolkachova.

Les corps arrivent sans savoir exactement où ils ont été retrouvés. Mais Tolkachova et ses collègues bénévoles à la morgue de Kyiv ont appris que s’il y a du sable sur un corps, il a très probablement été enterré sur le rivage près du moulin d’Azovstal, qui donne sur la mer d’Azov.

“Nous travaillons et continuerons de travailler jusqu’à ce que notre dernier héros soit décemment enterré, jusqu’à ce que le dernier blessé soit guéri et ramené à la vie, jusqu’à ce que chaque famille soit réunie avec ses enfants”, a déclaré Tolkachova. “Les conséquences de cette guerre seront avec nous jusqu’à la fin de nos vies.”