La bravade des Bills se retourne contre eux, les Ravens progressent

Le dimanche de la semaine 9 de la NFL a eu un match de renom à chaque créneau horaire.

Depuis le début du match à Francfort, en Allemagne, entre les Chiefs de Kansas City et les Dolphins de Miami, jusqu’à la bataille de dimanche soir entre les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati, la hiérarchie des têtes de série dans les deux conférences a connu des développements intéressants. Pour les Dolphins et les Cowboys de Dallas – qui ont perdu contre les Eagles de Philadelphie, rivaux de la NFC Est – une tendance inquiétante persiste, où les deux équipes intimident les mauvaises équipes mais ne parviennent pas à se rapprocher des équipes avec des records de victoires.

La semaine 9 a également vu quelques retours passionnants sur les épaules de deux jeunes quarts, Joshua Dobbs des Vikings du Minnesota et la recrue CJ Stroud des Texans de Houston.

Voici les gagnants et les perdants du dimanche de la semaine 9.

GAGNANTS

Les Ravens, dominants en course, atteignent leur rythme

Dans un affrontement entre deux équipes classées premières, les Ravens de Baltimore ont complètement anéanti les Seahawks de Seattle. Ainsi, Baltimore, qui pour une raison quelconque n’attirait toujours pas beaucoup d’amour en tant que l’une des meilleures équipes de la NFL, a prouvé une fois de plus qu’elle était une menace légitime pour le Super Bowl dans un match 37-3. Les Ravens (7-2) pourraient avoir l’attaque précipitée la plus polyvalente de la ligue.

Prenez Keaton Mitchell, une recrue non repêchée de Caroline de l’Est qui n’avait jamais enregistré de report dans la NFL avant dimanche. Il a mené l’équipe avec 138 verges et un score en seulement neuf courses. Gus Edwards a marqué son sixième touché au sol lors des trois derniers matchs de l’équipe. Baltimore a accumulé 298 verges au sol sur les Seahawks et totalise en moyenne 160,3 verges au sol par match, la plupart dans la NFL avec une moyenne de près de 13 verges. Son plus petit total en un seul match cette saison est de 110. En fait, les Ravens ont enregistré au moins 100 verges au sol dans une séquence qui remonte maintenant à 25 matchs.

Les Raiders débloquent une nouvelle ambiance

Le rapports Les derniers jours du mandat de Josh McDaniels avec les Raiders de Las Vegas dressent un tableau à quel point l’environnement était devenu dysfonctionnel. C’est pourquoi, quelle que soit la qualité de l’adversaire, l’entraîneur par intérim Antonio Pierce mérite le mérite d’avoir inspiré les Raiders (4-5) à être les meilleurs que nous les ayons vus depuis longtemps.

Las Vegas a joué avec beaucoup plus d’urgence et d’énergie lors de la victoire 30-6 de l’équipe contre les Giants de New York. Au cours de leurs huit premiers matchs, les Raiders n’ont enregistré que 16 sacs, une marque qui était à égalité pour 28.ème dans la NFL. Encore une fois, les Giants ont l’une des pires lignes offensives du football, mais Vegas a limogé huit fois les quarts-arrière des Giants Daniel Jones et Tommy DeVito. Leurs 30 points étaient neuf de plus que leur précédent sommet cette saison. Le demi offensif Josh Jacobs, dont le record de la saison précédente en course au sol n’était que de 77 verges, en a enregistré 98 avec deux scores, son premier match à plusieurs touchés de l’année. C’est une nouvelle ère.

Josué Dobbs

En ce qui concerne les débuts du quart-arrière, celui-ci était remarquable. Les Vikings ont acquis Joshua Dobbs mardi, tandis que Kirk Cousins ​​​​est absent pour la saison. Avec très peu de temps pour s’acclimater, Dobbs a commencé la journée sur le banc. À la fin du premier quart-temps, alors que le partant Jaren Hall était éliminé du match à cause d’une commotion cérébrale, Dobbs a été poussé à l’action contre les Falcons d’Atlanta.

Il a brillé, réalisant 20 des 30 passes pour 158 verges avec deux touchés tout en ajoutant un record d’équipe de 66 verges au sol et un score au sol. Derrière Dobbs, les Vikings ont effacé un déficit de huit points au milieu du troisième quart pour s’imposer 31-28. Il a également mené un improbable touché gagnant qui a commencé juste avant l’avertissement de deux minutes. Il était sensationnel, improvisait et se fiait à son instinct lorsque les pièces tombaient en panne. Il a trouvé des cibles ouvertes et a pris des décisions intelligentes et sûres, tout ce qu’un quart-arrière lancé en action doit faire. Il fait désormais partie de sa cinquième équipe depuis la semaine 15 de la saison dernière. Dimanche, il a montré qu’il devait rester.

CJ Stroud

Les Texans de Houston ont trouvé leur quart-arrière de franchise. Stroud, le deuxième choix du repêchage d’avril, a dépassé les attentes et est très rapidement devenu un passeur fiable et efficace. Stroud a battu le record de recrue en un seul match de la NFL pour les verges par la passe (470) et a lancé cinq touchés, dont un improbable avec six secondes à jouer pour arracher une victoire 39-37 aux Buccaneers de Tampa Bay.

Stroud l’a fait de différentes manières. Il a laissé tomber des passes précises dans des points faibles. Il a zippé ses laissez-passer dans des fenêtres étroites. Mais le plus impressionnant – et ce qui devrait être le signe d’une carrière réussie dans la NFL – est sans doute que Stroud a ouvert les receveurs avec impatience. Stroud se classe septième dans la NFL pour les verges par la passe (2 270) et est à égalité au septième rang pour les passes de touché (14). Son ratio parfait de touché et d’interception de 14 : 1 est cependant de loin le meilleur de la NFL.

PERDANTS

Les dauphins ne peuvent pas se débarrasser de leur étiquette de prétendant

C’est peut-être un peu exagéré, mais avec trois exemples cette saison, il existe désormais un modèle établi pour Miami. Les Dolphins sont sortis complètement à plat contre une équipe de premier plan une fois de plus et doivent encore bouleverser leur réputation d’être des prétendants qui ne battent que des équipes faibles.

La chose la plus inquiétante pour Miami (6-3) est que c’est la force de l’équipe, l’offensive, qui a été décevante dans ces matchs. Kansas City (7-2) possède une excellente défense, mais le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa était sous pression constante lors de la défaite 21-14 et n’a pas pu se contenter. Les arrières défensifs des Chiefs ont heurté les receveurs de Miami sur la ligne de mêlée, perturbant le timing de l’offensive de passe en tête de la ligue. Et sur les 21 réussites de Tagovailoa, un seul a été rattrapé au-delà de 15 mètres de la ligne de mêlée. Les Dolphins entrent en congé mais devront résoudre ce problème bien avant la fin de la saison, avec leurs trois derniers matchs contre les Cowboys (5-3), les Ravens (7-2) et les Bills (5-4).

Les quasi-accidents condamnent les Cowboys de Dallas

Dans les matchs à un score, ce sont souvent les quasi-accidents qui font la différence. Ce fut le cas des Cowboys (5-3), qui se sont inclinés 28-23 lors de leur énorme match de division contre les Eagles, en grande partie à cause de quelques jeux où quelques centimètres ont fait toute la différence.

Dallas a vu un touché du quatrième quart annulé lors de la rediffusion après qu’il a été révélé que le genou de l’ailier rapproché Luke Schoonmaker était à quelques centimètres de la ligne de but lors d’un quatrième jeu. Plus tard, après que le receveur Jalen Tolbert ait marqué, la rediffusion a révélé que le quart-arrière Dak Prescott était sorti des limites lors d’une conversion de deux points. Le plus inquiétant est que les Cowboys ont encore une fois mal exécuté dans les situations de fin de match. Comme à Miami, les Cowboys ont eu du mal à clôturer les matchs contre des équipes avec des records de victoires, avec leur seule victoire contre une équipe de ce type cette saison au cours de la deuxième semaine contre les Jets de New York lors de leur premier match avec Aaron Rodgers mis à l’écart.

Les Patriots devraient-ils licencier Bill Belichick au cours de la saison ?

C’est le pire que nous ayons vu chez les Patriots pendant le mandat de Bill Belichick. Après s’être inclinée face aux Commanders de Washington 20-17 dimanche, la Nouvelle-Angleterre (2-7) est une équipe qui manque de direction, qui a des trous et des questions à certains des postes les plus importants du jeu et qui a une culture qui peut s’éroder et ne pas convenir au NFL moderne.

En réalité, cependant, les Patriots ont été entièrement façonnés à la demande de Belichick. Le virer alors qu’il reste des matchs à jouer ne servirait pas à grand-chose, à part envoyer le message que des changements sont imminents. Les assistants ont été triés sur le volet et la plupart d’entre eux modélisent leur entraînement à partir de leur époque sous Belichick. Les principaux problèmes proviennent de la mauvaise gestion du personnel par Belichick qui a laissé l’équipe dépourvue de talents, mais ce serait une mesure drastique pour la Nouvelle-Angleterre de le dépouiller de cette responsabilité. Il est néanmoins clair que des changements, sous une forme ou une autre, sont nécessaires. Quoi qu’il en soit, les Patriots feraient mieux d’attendre l’intersaison.

Lorsque vous l’exécutez, cela se retourne contre vous

Les Bills ont terminé premiers de l’AFC Est chacune des trois dernières saisons. Ils ont atteint les séries éliminatoires au cours des quatre dernières saisons et cinq des six dernières. Mais comme Buffalo (5-4) a connu une crise de mi-saison après la défaite 24-18 contre les Bengals, perdant trois de ses cinq derniers matchs alors que bon nombre des problèmes de l’équipe au cours des dernières saisons ont persisté, il est juste de se demander si le Les projets de loi auraient dû envisager d’apporter d’importantes améliorations à une infraction qui semble soudainement plus ancienne, plus lente et souvent inefficace.

Les Bills n’ont toujours pas de receveur n°2 capable de s’associer à Stefon Diggs, qui reste l’une des principales cibles de la ligue. Le jeu précipité n’est très souvent pas un facteur ou n’est pas pertinent, à moins que le quart-arrière Josh Allen ne se précipite pour obtenir d’énormes gains. La course aux passes a des jeux où elle disparaît. Allen et les Bills retournent le ballon à un rythme insoutenable pour le succès.