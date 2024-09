La brasserie Throwback reçoit des critiques et des « messages haineux » suite à l’événement impliquant Kamala Harris

HAMPTON DU NORD — Brasserie Throwback et la ville subissent les contrecoups de l’événement de campagne de Kamala Harris de mercredi, avec des plaintes allant de la partisanerie aux embouteillages.

Hobbs Road et Elm Road ont été fermées de 9 h à 16 h 30 le jour du rassemblement à la ferme de Throwback Brewery, qui accueillait le vice-président démocrate et candidat à la présidence. Ce qui a suivi, selon Nicole Carrier, copropriétaire de Throwback, a été une litanie de publications négatives sur les réseaux sociaux contre leur entreprise.

Certains ont qualifié les propriétaires de brasserie de « communistes » et ont même ajouté : « Allez vous réveiller, faites faillite », selon Carrier. C’était quelque chose à laquelle elle et la copropriétaire Annette Lee s’attendaient, a-t-elle dit.

« Nous savions qu’accueillir le vice-président serait un risque étant donné le triste état de division dans notre pays », a déclaré Carrier, « mais nous ne pouvions pas et ne pouvons pas nous permettre d’avoir peur. »

La vice-présidente Kamala Harris monte sur scène à la brasserie Throwback à North Hampton, New Hampshire, le mercredi 4 septembre 2024.

Cependant, la plupart des plaintes n’étaient pas liées à des considérations partisanes et portaient sur ce que les résidents considéraient comme un manque de préavis concernant l’événement majeur. Certains habitants de la ville ont critiqué le fait que la ferme n’ait pas reçu de permis pour l’événement, selon Carrier.

Wally Kilgore, qui aide à organiser la série de concerts du mercredi du North Hampton Bandstand, a déclaré que le spectacle de ce jour-là avait été annulé en raison de ce qu’il a décrit comme un préavis insuffisant. Il a mentionné qu’il venait d’acheter toute la nourriture nécessaire pour l’événement et qu’il aurait apprécié d’être prévenu plus tôt.

« Ce n’était pas l’événement. Je pense que c’est cool. Je ne suis pas forcément fan de Kamala, mais c’est cool qu’elle soit là », a déclaré Kilgore. « Mon plus gros problème, c’est la communication de la ville. »

Histoire précédente : Kamala Harris visite la brasserie Throwback à North Hampton, dans le New Hampshire : un plan pour les petites entreprises dévoilé

Retour en arrière, les responsables de la ville étaient tenus de garder la visite de Harris « confidentielle »

La brasserie Throwback produit de la bière artisanale depuis 2011 et a ouvert son restaurant de la ferme à la table à la ferme Hobbs en 2015, au coin de Hobbs Road et de la route 1. Depuis lors, la ferme a accueilli de nombreuses visites de politiciens et de candidats au fil des ans, notamment les sénatrices démocrates américaines du New Hampshire Jeanne Shaheen et Maggie Hassan.

Samedi, Carrier a déclaré que Throwback avait été contacté par la campagne de Harris au sujet d’une éventuelle visite du candidat à la ferme. Elle a dit qu’ils avaient été informés qu’ils étaient l’une des rares options envisagées. Dimanche, a-t-elle dit, ils ont appris qu’ils avaient été sélectionnés.

Elle a déclaré qu’ils avaient décidé de poursuivre l’événement malgré le fait qu’ils n’avaient pas obtenu les permis nécessaires. On leur a dit qu’il s’agissait d’informations confidentielles et que le seul message qu’ils ont publié à ce sujet était pour dire qu’ils seraient fermés mercredi pour un événement privé.

« À partir de là, c’était comme un train en marche », a déclaré Carrier. « Il fallait juste tenir bon. »

Le directeur municipal Mike Tully a déclaré qu’il avait également été informé samedi par les services secrets de l’éventuel événement à North Hampton. À l’époque, on lui avait également demandé de garder l’information confidentielle pour des raisons de sécurité.

La candidate démocrate à la présidence et vice-présidente Kamala Harris s’adresse à ses partisans à la brasserie Throwback à North Hampton, le mercredi 4 septembre 2024.

Tully a expliqué que la ville s’est retrouvée « coincée au milieu » lorsqu’il s’est agi d’informer les résidents de l’événement.

« De l’autre côté de la rue, nous savons que les résidents vont être touchés », a déclaré Tully. « Nous avons fait de notre mieux en suivant les directives des services secrets. Nous n’avions que peu de temps pour planifier cela. »

Lundi, la campagne a annoncé qu’un événement Harris aurait lieu dans la « grande région de Portsmouth ». Le lieu exact n’a été rendu public que mardi soir.

Le département de police de North Hampton a publié les horaires des fermetures de routes mercredi matin, mais n’a pas précisé quel événement aurait lieu ce jour-là. Les résidents et les bus ont quand même pu accéder aux rues fermées, selon le message de la police.

Carrier a déclaré que la nouvelle du rassemblement s’était répandue dans toute la ville. La campagne de Harris a annoncé l’événement mercredi, mais n’a pas immédiatement révélé l’heure à laquelle il aurait lieu.

Jim Maggiore, membre du conseil municipal de North Hampton, dont la propriété jouxte la ferme de la brasserie, a déclaré que de nombreux voisins lui demandaient ce qui se passait à la ferme où des semi-remorques arrivaient avec des toilettes portables et des tribunes. Comme Tully, il a déclaré que les informations dont disposait la ville étaient confidentielles.

Sur les réseaux sociaux, les habitants ont exprimé leurs inquiétudes concernant la circulation. L’un des principaux contributeurs de la page Facebook « North Hampton Talks » a écrit que « les habitants auraient dû être prévenus », qualifiant cette situation de « véritable cauchemar pour la circulation ».

Une autre personne a critiqué le manque de permis pour l’événement, déclarant : « Ne pas respecter les ordonnances municipales, c’est manquer de respect à la communauté dans laquelle vous vivez. »

Tully a également déclaré qu’un processus d’autorisation est en place pour que les événements soient approuvés par la ville.

« Les services secrets remplacent certainement ce processus », a déclaré Tully.

Les autorités municipales se sont montrées compréhensives envers les personnes prises dans les embouteillages de la journée, Tully décrivant cela comme un « léger inconvénient ».

Maggiore a reconnu les inquiétudes des résidents quant au moment de la notification, compte tenu de l’ampleur de l’événement.

« Je ne suis pas critique à l’égard de leurs critiques », a déclaré Maggiore. « Je pense qu’il est normal que les gens posent cette question. »

Les habitants ont également exprimé leurs inquiétudes quant aux coûts supportés par les contribuables. Tully a déclaré que l’événement avait coûté à la ville des dizaines de milliers de dollars en couverture policière et pompiers. Il a ajouté que la ville était encore en train de calculer le chiffre officiel. Lui et Maggiore ont tous deux déclaré que la ville avait l’intention de facturer la campagne de Harris avec le total.

« Si vous lisez le journal, la campagne dispose de 400 millions de dollars », a déclaré Maggiore. « Je ne demande pas la totalité de ces 400 millions de dollars, mais ce serait bien si nous étions rémunérés pour ce que nous avons dépensé. »

Aucun responsable de la campagne de Harris n’a pu être immédiatement contacté pour commenter.

Un retour en arrière déçu par les « messages de haine »

Carrier a déclaré que Throwback Brewery avait également reçu des commentaires sur ses réseaux sociaux les critiquant pour avoir accueilli la candidate démocrate en raison de son affiliation à un parti.

Les cofondatrices et copropriétaires de Throwback Brewery, Nicole Carrier, au micro, et Annette Lee, présentent la vice-présidente Kamala Harris à North Hampton, le mercredi 4 septembre 2024.

Carrier a déclaré qu’elle supprimait les messages négatifs.

Dans son article de blog publié vendredi, elle a également évoqué l’enthousiasme suscité par l’accueil du vice-président.

« Étant donné nos valeurs d’ouverture et d’inclusion envers tous, nous sommes absolument ravis d’avoir été choisis pour accueillir le vice-président des États-Unis », peut-on lire dans le message. « En tant qu’Américains qui ont un grand respect pour cette fonction, nous n’aurions pas pu être plus honorés. »

Carrier a également exprimé sa déception que Throwback Brewery n’ait pas pu donner plus de préavis aux résidents.

« Nous aurions aimé pouvoir prévenir nos voisins plus tôt, mais nous n’avions pas les mains libres », a déclaré Carrier. « Nous nous sentons vraiment mal à ce sujet, mais croyez-nous, c’était complètement hors de notre contrôle. »

Le message s’adressait ensuite à « ceux d’entre vous qui nous donnent des critiques d’une étoile et nous envoient des messages de haine ».

« Si vous pouviez être ouvert d’esprit et écouter activement les points de vue et les opinions des autres… dans le meilleur des cas, vous apprendrez quelque chose et verrez une nouvelle perspective », a déclaré Carrier. « Dans le pire des cas, vous accepterez d’être en désaccord, mais cela ne doit pas nécessairement créer de la haine. »

Carrier a déclaré que les brasseries sont depuis longtemps un lieu où les gens peuvent se réunir et partager leurs idées sans crainte de représailles.

« Peut-être que si les gens pouvaient simplement se parler autour d’une pinte, peut-être qu’ils découvriraient que nous n’avons pas tant de différences après tout », a déclaré Carrier.

