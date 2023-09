La brasserie Huntley’s Sew Hop’d remporte l’or dans le plus grand concours de bière du pays – Shaw Local

Une petite brasserie Huntley a remporté une grosse victoire lors du récent Great American Beer Festival à Denver.

Brasserie Sew Hop’d a remporté une médaille d’or dans la catégorie altbier à l’allemande. Ils étaient l’un des quatre brasseurs de banlieue à remporter une médaille au plus grand concours de bière professionnelle du pays.

«C’est celui que les gens recherchent», a déclaré Terry Hitpas, l’un des trois partenaires de la brasserie, à propos du concours. « C’est une chose énorme, et vous ne vous attendez pas vraiment à ce que votre nom soit appelé, alors quand c’est le cas, c’est vraiment, vraiment cool. »

Plus de 2 000 brasseries des 50 États, ainsi que Washington DC et Porto Rico, ont présenté plus de 9 200 bières différentes dans 175 styles. Des médailles ont été décernées à 303 bières provenant de 263 brasseries.

« C’est une sensation merveilleuse », a déclaré Lance Lamb, partenaire de Sew Hop’d. « Cela nous donne l’impression que tout le travail acharné, en particulier Doug (Vanderwalker, partenaire et maître brasseur) pour trouver toutes les recettes et brasser la bière, en vaut la peine. »

Le concours, qui en est à sa 37e édition, a été jugé par 250 experts en bière de 10 pays.

Alors que Sew Hop’d était la seule médaille d’or de banlieue, trois autres brasseries locales ont été récompensées pour leurs offres.

Brasserie Crystal Lake a remporté une médaille d’argent pour sa Boathouse Reserve Imperial Stout dans la catégorie des bières expérimentales vieillies sur bois.

Un autre brasseur Huntley, PLUS Brasserie Co.ont décroché une médaille de bronze avec leurs Lil’ Space Booties dans la division bière blonde juteuse ou brumeuse.

Werk Force Brewing Co. de Plainfield a remporté une médaille de bronze pour son Barrel Aged Count Chungus dans la catégorie des stout forts vieillis en bois et en fût.

Sew Hop’d, spécialisée dans les bières de style allemand, a ouvert ses portes il y a quatre ans dans une partie de l’usine de fabrication de machines à coudre industrielles Union Special, propriété de Lamb et Hitpas et où Vanderwalker travaillait comme ingénieur.

Ils ont amélioré leur empreinte à plusieurs reprises avec un grand patio et un espace intérieur plus grand, tout en améliorant leur capacité de brassage et en ajoutant leur propre ligne de mise en conserve.

Leur altbier gagnante de style Düsseldorf est élaborée avec des houblons Hallertau Mittlefrüh et Perle et est décrite comme croustillante et sèche avec un goût léger assorti à sa couleur caramel.

« Gagner une bière à l’allemande, c’est spécial parce que techniquement, il faut qu’elle soit parfaite », a déclaré Vanderwalker. « C’est une justification de ce que nous faisons et cela montre que nous le faisons de la bonne manière. »

https://www.dailyherald.com/business/20230926/huntleys-sew-hopd-brewery-strikes-gold-in-nations-largest-beer-competition