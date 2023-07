La brasserie de Kelowna célèbre son cinquième anniversaire avec une fête d’anniversaire et un marché nocturne

Vice et vertu est situé au 1033, rue Richter

Vice and Virtue fête son cinquième anniversaire le samedi 8 juillet. (@viceandvirtuebeer/Instagram)

Une brasserie de Kelowna fête son cinquième anniversaire le samedi 8 juillet.

Vice and Virtue organise une fête d’anniversaire et un marché nocturne pour célébrer le fait d’être en affaires depuis 2018.

Les vendeurs seront au marché et de la musique live sera présentée tout au long de l’événement. Il existe également des boîtes spéciales faites avec de nouveaux articles. Au total, chacun est évalué à 100 $ mais ils sont vendus 70 $. Ils comprennent un nouveau verre à bière imprimé en 3D, du café en édition limitée de Bright Jenny et plus encore.

De nombreux jeux et un château gonflable sont également mis en place pour le plaisir des enfants. L’événement dure jusqu’à 20h

Vice et Vertu est situé au 1033, rue Richter.

